Enorme explosie in bestelbus, mogelijk door aanzetten van de radio

Een gasfles is dinsdagochtend in de laadruimte van een bestelbus in Breda ontploft. Dat gebeurde toen de chauffeur met zijn bus stond te wachten voor de verkeerslichten op een kruispunt op de Konijnenberg. De chauffeur raakte gewond en is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Hij was op dat moment bij kennis. De schade aan de bus is enorm.

Waarschijnlijk is de explosie veroorzaakt door een vonk die ontstond toen de chauffeur de radio aanzette. Het moet een enorme knal zijn geweest. De gasfles stond in de laadruimte van de bestelbus. Meerdere deuren van de bus waren ontzet en de weg lag na de explosie vol met brokstukken. In de blauwe bestelbus stonden spullen die loodgieters of installateurs gebruiken. Auto's die in de buurt stonden van het busje op het moment van de explosie, raakten ook beschadigd. Behalve de chauffeur raakte niemand gewond.

Gasfles ontploft in busje op de Konijnenberg in Breda (foto: Tom van der Put/SQ Vision).

