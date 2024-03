Voor meest irritante bromtonen moet je in Brabant zijn: 'Regent klachten'

Veel Brabanders hebben last van een vaak onverklaarbare bromtoon. Stichting LaagFrequent geluid (LFg) verzamelt deze klachten. Vorig jaar kwamen er 127 meldingen uit Brabant en daarmee staat onze provincie in de top drie van hoogst scorende provincies. Alleen uit Noord- en Zuid-Holland kwamen er meer klachten. “Het is een serieus onderwerp. Niet alleen in Nederland, maar over de hele wereld”, zegt Marcus Erasmus van de Stichting LaagFrequent geluid.

Veel Brabanders hebben zich afgelopen week ook bij Omroep Brabant gemeld. Ze hebben overlast van een onverklaarbare toon of brom. De meldingen stroomden binnen nadat Louise (55) uit Eindhoven haar ervaringen deelde. Zij hoort thuis dag en nacht een onverklaarbaar geluid. “Het lijkt als of er in de verte een lage, dreunende toon is. Het ebt wat weg en dan komt het weer terug." En nu blijkt dat zij niet de enige is die last heeft van zo'n onverklaarbaar geluid.

De meeste mensen kunnen geluiden horen met een frequentie tussen de 20 en 20.000 Hz. Bij laagfrequent geluid gaat het om geluid met een frequentie tussen de 20 en 125 Hz. Deze lage bromtonen kunnen zeer grote afstanden kunnen afleggen.

Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid (RIVM) heeft de ene persoon meer last van laagfrequent geluid. Volgens de website kan het goed zijn dat maar één gezinslid of één bewoner in de straat er last van heeft. Mensen die er last van hebben kunnen volgens het RIVM een scherp gehoor hebben en meer horen dan de mensen in hun omgeving.