Dorpsraad wil niet meer praten over wolvenhekken: 'Mensen zijn woest'

De gesprekken over een hek dat een kudde geiten in de Mariapeel in Helenaveen moet beschermen tegen de wolf zijn vastgelopen. Staatsbosbeheer en de dorpsraad Helenaveen proberen het eens te worden over de komst van een kilometerslang raster. Dit hek zou de wolf in de winter en tijdens lammertijd weg moeten houden bij de geiten. De dorpsraad gelooft echter niet meer in de oplossing van de natuurbeheerder.

De dorpsraad en Staatsbosbeheer waren met elkaar in gesprek over hoe de hekken eruit moeten komen te zien en waar ze moeten komen. Maar de dorpsraad is nu uit de gesprekken gestapt. "Mensen zijn woest", vertelt Toon Daniëls van de dorpsraad. "Staatsbosbeheer doet wat het zelf wil. Ze doen net of wij inspraak hebben, maar we hebben er in werkelijkheid niks over te zeggen."

Het gaat om een stuk van de Mariapeel op de grens van Limburg en Brabant waar meerdere kilometers hek moeten komen. Het is een preventieve maatregel: het roofdier is nu niet actief in de Mariapeel.

"We gaan iedereen aansporen om dit tegen te houden", geeft de dorpsraad aan. Het lijkt hierdoor een bijna onmogelijke opgave: een wolvenhek in de Mariapeel plaatsen waar zowel de inwoners van Helenaveen als Staatsbosbeheer tevreden over zijn.

De frustratie van de dorpsraad, die namens de inwoners in het overleg zit, komt doordat Staatsbosbeheer volgens hen niet luistert naar hun voorstellen. De dorpsraad heeft alternatieven ingebracht omdat de hekken in het oorspronkelijke plan van Staatsbosbeheer voor onveilige situaties voor de bewoners zorgen. Door de hekken te plaatsen waar de natuurbeheerder dit voor ogen heeft, zou de wolf naar hun tuinen en huizen komen.

Een idee van de dorpsraad om de geiten in de lammertijd te verplaatsen naar een omheind stukje in het gebied, is volgens Staatsbosbeheer niet haalbaar. "Het is te stressvol om met zo veel jonge lammetjes te gaan sjouwen", vertelt boswachter Lieke Verhoeven daarover. Een ander idee om ergens anders een geitenstal te bouwen is ook afgeschoten. Dat is te duur en op korte termijn niet haalbaar, vindt Staatsbosbeheer.

Voor de dorpsraad blijft er geen goed alternatief meer over. Het vertrouwen dat Staatsbosbeheer bereid is om met de bewoners mee te denken is bovendien weg, zegt Daniëls. "We gaan er alles aan doen om mensen aan te sporen de hekken tegen te houden. Met gemeente Deurne zijn we in gesprek over hoe we bezwaar kunnen maken voor het moment dat de vergunning wordt aangevraagd."

Boswachter Verhoeven vindt het jammer dat de dorpsraad uit het overleg is gestapt. "Het is moeilijk om een plan te bedenken waar iedereen tevreden mee is. Maar we vinden het belangrijk dat er draagvlak is voor het wolvenraster. We gaan graag het gesprek aan met de mensen die aan het gebied wonen."

Volgens Verhoeven zijn er ook bewoners die niet tegen het plan zijn. Ze hoopt de inwoners van Helenaveen te zien op twee bijeenkomsten in maart die over het onderwerp zijn gepland. "We staan nog steeds open voor goede alternatieven."

Wanneer Staatsbosbeheer een knoop doorhakt over het plan, kan Verhoeven niet zeggen. Voor de geiten die de komende periode lammetjes krijgen komt het plan hoe dan ook te laat. Zij krijgen tijdelijke rasters die de wolf moeten weghouden.