Overlijden Kees Rijvers laat bij Willy en René mooie herinneringen herleven

"Meneer Rijvers, u weet toch dat ze met zijn tweeën zijn? Of u neemt er twee of u krijgt er geen." Dankzij deze woorden van de moeder van Willy en René van de Kerkhof, gesproken in de woonkamer van de familie in Helmond in mei 1970, belandde niet alleen de door Rijvers begeerde René maar ook Willy in de selectie van FC Twente. Het is slechts één van de vele anekdotes die de gebroeders te vertellen hebben in de Willy en René Podcast van Omroep Brabant. "Hij was onze voetbalvader."

René gold niet alleen als het grootste talent van de twee gebroeders maar ook als de grootste lastpak. "Hij vond dat ik ook af en toe moest meeverdedigen, dus dat deed ik een keer in een Europa Cupwedstrijd. Toen liep ik in het strafschopgebied twee man voorbij maar bij de derde ging het mis en kwamen we 1-0 achter. Rijvers sprong op alsof ie door een wesp was gestoken. "D'r uit, d'r uit, riep hij." Ook hield Rijvers René's escapades in het uitgaansleven goed in de gaten. "De volgende dag wist hij altijd precies waar ik op stap was geweest en hoe laat ik thuis was."

"Terug in mijn mandje."

Met Willy had de coach veel minder te stellen. "Behalve toen ik na het WK in 1978 dacht dat ik echt kon voetballen. Toen moest ik bij hem op de koffie komen en vroeg hij waar ik mee bezig was. 'Jij hoeft geen acties te maken en dieptepasses te geven, daar hebben we al iemand anders voor. En toen ging ik weer in mijn mandje.." René haalde ondertussen graag kattenkwaad uit. "Ik heb Rijvers eens een kussen cadeau gedaan voor in zijn auto. 'Dan zien we tenminste iemand achter het stuur zitten als u aan komt rijden met de BMW.' Ja daar kon hij wel om lachen."

"Ik naar achteren en Ruud Gullit naar voren."

Na zijn vertrek bij PSV kwam Rijvers de gebroeders opnieuw tegen bij het Nederlands Elftal. Een eindtoernooi haalde Rijvers niet maar hij maakte wel de legendarische 3-2 overwinning uit bij Ierland mee na een 2-0 achterstand bij rust. "Samen met keeper Piet Schrijvers bedacht ik in de rust dat ik naar achteren zou gaan en Ruud Gullit naar voren", weet Willy nog. "Rijvers stond druk te gebaren dat we terug moeten wisselen maar dat deden we niet en Gullit scoorde twee keer. Naderhand zei Rijvers tegen Piet en mij dat hij ons nooit meer zou selecteren. Maar de volgende keer speelden we gewoon weer."

"Toch een beetje teleurgesteld in de voetballerij."

In latere jaren verwaterde het contact tussen de gebroeders en hun voetbalvader. "Ik ben twee jaar terug nog eens bij hem op bezoek geweest. Dat vonden we allebei prachtig", zegt René. Verder liet de Bredanaar zich weinig meer zien. "Toch een beetje teleurgesteld in de voetballerij", denkt Willy. Het afscheid van Rijvers bij PSV én Oranje was immers niet leuk. De gebroeders maakten zich er via hun podcast onlangs nog sterk voor dat Rijvers geëerd zou worden met een tegel voor de PSV-Walk of Fame. Die tegel heeft Rijvers gelukkig nog mogen ontvangen.