A27 dicht door gekantelde vrachtwagen, opruimen duurde tot in de nacht

De A27 is nagenoeg de hele dinsdagmiddag en -avond dicht geweest door een gekantelde vrachtwagen tussen knooppunt Gorinchem en Noordeloos. Dit zorgde voor enorme files in beide richtingen. De vrachtwagen belandde dinsdagmiddag rond kwart over twee tegen de vangrail en de lading met zuiveringsslib kwam aan beide kanten van de snelweg terecht.

De meeste lading met slib, een restproduct van de zuivering van afvalwater, kwam terecht op de rijbanen naar het zuiden. Hierdoor werden alle rijstroken naar Breda afgesloten en moest het meeste verkeer omrijden. Een beperkt aantal voertuigen werd over de vluchtstrook geleid. Op het hoogtepunt van de file bedroeg de vertraging anderhalf uur. De lading werd uit het voertuig gehaald, zodat het bergen makkelijker werd. "Er is flink wat rommel en het zal heel wat tijd in beslag nemen om dit op te ruimen", zei een woordvoerder van Rijkswaterstaat. "Alles eerder dan tien uur vanavond is mooi meegenomen." Dat werd uiteindelijk niet gehaald. Rijkswaterstaat had tot in de nacht naar woensdag nodig om de boel op te ruimen Verschillende automobilisten negeerden tijdens de opruimwerkzaamheden rode kruizen. Zij kunnen rekenen op een flinke boete ergens de komende week. Met behulp van een kraan werd de vrachtwagen uiteindelijk overeind gezet.

(foto: Rijkswaterstaat)

Rijkswaterstaat is druk bezig met de afhandeling van het ongeval. Op dit moment worden er herstelwerkzaamheden aan de geleiderail uitgevoerd.

(foto: Rijkswaterstaat)

(foto: Rijkswaterstaat)