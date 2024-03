A27 richting Breda dicht door gekantelde vrachtwagen in de middenberm

De A27 is nagenoeg dicht door een gekantelde vrachtwagen tussen knooppunt Gorinchem en Noordeloos. In de richting van Breda zijn beide rijstroken gesloten. In de richting naar Utrecht is een rijbaan nog open. De vrachtwagen kwam dinsdagmiddag rond 14.15 uur op de vangrail terecht, de lading ligt op de snelweg verspreid. Rijkswaterstaat zegt zeker tot 22 uur vanavond nodig te hebben om de boel op te ruimen.

De hulpdiensten en een bergingsbedrijf zijn onderweg. De meeste lading kwam terecht op de rijbanen naar het zuiden. Hierdoor zijn alle rijstroken naar Breda gesloten en moet het meeste verkeer omrijden. Een beperkt aantal voertuigen wordt over de vluchtstrook geleid. Vanaf knooppunt Hooipolder wordt het verkeer richting Utrecht omgeleid via de A59 en A2. Vanaf knooppunt Everdingen richting Gorinchem wordt omgeleid via de A2 en de A15.