Het was mistig op de Brabantse wegen, waarschuwingen ingetrokken

Het was woensdagochtend opletten op de wegen in Brabant vanwege de dichte mist die op sommige plekken voorkwam. Het KNMI gaf onder meer in onze provincie code geel af. De waarschuwing gold tot woensdagochtend tien uur.

Ook Rijkswaterstaat waarschuwde automobilisten die de weg opgingen om alert te zijn. In het midden en zuiden van het land was er plaatselijk sprake van dichte mist. Om veilig op pad te gaan mogen automobilisten bij een zicht van minder dan een paar honderd meter de mistlampen voor gebruiken. Als je niet verder kunt zien dan vijftig meter, dan mogen ook de mistlampen aan de achterkant van de auto aan.