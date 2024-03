Jeugdvrienden maken elektrische bromfietsen, maar nu is Eysing failliet

Het begon als een project van vier jeugdvrienden van rond de twintig uit Vught, maar Eysing groeide al snel uit tot een serieus bedrijf. De fabrikant van elektrische brommers sleepte zelfs een samenwerking binnen met Pininfarina, het Italiaanse ontwerpbureau dat ook zakendoet met Ferrari en Maserati. Maar deze week is het bedrijf van de vrienden failliet verklaard door de rechtbank in Den Bosch.

Het idee voor een eigen bedrijf ontstond een aantal jaar geleden. De vrienden Alain van Dijk, Rik Smits en de broers Jasper en Stijn Smit waren op zoek naar een mooie, elektrische bromfiets. Ze konden nergens vinden wat ze wilden, dus besloten ze er zelf maar een te maken.

In de garage van de ouders van Alain begonnen ze in 2017 te ontwerpen en te bouwen. In eerste instantie bouwden ze vier elektrische brommers voor zichzelf. Maar zodra ze ermee op de weg reden, bleken veel andere mensen ook geïnteresseerd te zijn.

En dus bouwden de mannen verder in de garagebox. Ze maakten en testten verschillende prototypes en verkochten er een aantal in hun eigen omgeving.

Eysink

Bij het ontwerp van de elektrische voertuigen ze zich inspireren door een motor uit 1931 van Eysink, de oudste fabrikant van Nederlandse auto's en motorfietsen. De naam van hun eigen bedrijf, Eysing, verwijst dan ook naar deze fabrikant.

In 2018 kregen ze de kans om een van hun brommers te laten zien op een internationale zakenbeurs in Amsterdam. Hun e-bromfiets bleek in trek, want ze verkochten er ruim honderd in de voorverkoop. Een jaar later openden ze een winkel in Den Bosch.

Grote samenwerking

Niet lang daarna was het tijd voor een volgende stap. Het bedrijf was snel aan het groeien en had meer ruimte nodig. Eysing begon in 2021 een fabriek in Geffen. De vrienden bouwden een nieuw model, een app en mochten dankzij goedkeuring van de RDW eigen kentekenplaten uitbrengen.

In 2022 bleek het buitenland interesse te hebben in hun elektrische brommers. Het Italiaanse ontwerpbureau Pininfarina vroeg of de vier mannen wilden samenwerken. Dat bedrijf werkt met grote automerken als Ferrari, Maserati, Alfa Romeo en Peugeot. Eysing en Pininfarina ontwierpen samen een brommer, de PF40.

Failliet verklaard

Nu, twee jaar later, is Eysing failliet verklaard door de rechtbank in Den Bosch. Volgens de oprichters konden ze niet genoeg geld bij elkaar krijgen om het bedrijf voort te zetten.

"Investeringen bleven uit vanwege de problemen waarin enkele e-mobilityfabrikanten in het afgelopen jaar verzeild raakten", staat in een verklaring. Daarmee doelen ze op faillissementen van bedrijven als Lightyear en VanMoof. "Hierdoor werd het lastig voor de start-up om het vertrouwen te winnen van investeerders."

Ook de concurrentie van fatbikes en opkomst van massaproducten uit Azië deden het bedrijf de das om.