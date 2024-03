Dode bij botsing tussen vrachtwagen en auto in Wilbertoord

Bij een botsing tussen een vrachtwagen en een auto is woensdagmiddag op de Noordstraat in Wilbertoord iemand om het leven gekomen. De politie heeft nog niet bekendgemaakt wie het slachtoffer is en of het gaat om de bestuurder van de auto of om de vrachtwagenchauffeur.

Het ongeluk gebeurde in het buitengebied. Meerdere hulpdiensten kwamen naar de plek van het ongeluk. Er is nog geprobeerd het slachtoffer te reanimeren, maar dat mocht niet baten. De weg is afgesloten voor verkeer. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Dit wordt door de politie onderzocht.