Dit worden de topattracties van de Tilburgse kermis

'Hop, hop, hop, de turbo gaat errrrrop!', 'Nog een laatste rrrrrronde'! en 'O, o, o daar gaat ie weer!' Het is misschien wat vroeg, maar over vier maanden is het weer zover: de Tilburgse Kermis. Kermiswethouder Maarten van Asten kan bijna niet wachten: "Dat wordt weer knallen. We hebben dit jaar een aantal echte publiekstrekkers."

Maarten van Asten is voor het derde jaar kermiswethouder van Tilburg. Deze week werden de meer dan 200 attracties van dit jaar bekendgemaakt. En dan begint het al te kriebelen bij Maarten. "Ik vind het fantastisch om te doen. De onderhandelingen met de exploitanten, de sfeer en het kermiswereldje. Je moet er iets mee hebben, maar nog belangrijker is dat je van de kermis houdt." En dat doet Van Asten. "We hebben dit jaar ingezet op groot vermaak met vernieuwende attracties. Echte publiektrekkers waar de fanatiekelingen op afkomen. En die hebben we dit jaar kunnen regelen, naast het bestaande aanbod." In rap tempo schudt Van Asten de attracties van 2024 uit zijn mouw. Het zijn kermisattracties met spannende namen als de Booster, Chaos, Energizer, Aviator en Konga. Dit zijn de attracties die de kermiswethouder tipt: Energizer

Van Asten ziet een ritje in de Energizer op de Burgemeester Brokxlaan wel zitten. "Het zijn zes bankjes aan een lange arm die alle kanten uit gaat."

Konga

Op het NS-Plein staat de komende zomer de Duitse attractie Konga opgesteld. "Een soort Booster met een lange arm die je goed door elkaar schudt", waarschuwt hij de kermisliefhebbers.

Wildwaterbaan

Voor een enorme wildwaterbaan moet je komende zomer op het Spoorplein zijn. Van Asten: "Die is echt groot. Veel kermisliefhebbers reageren nu al enthousiast. De echte fanatiekelingen zien deze attractie wel zitten."

