11-jarig meisje doodgeschoten in Antwerpen: vrouw uit Breda opgepakt

In het onderzoek naar de dood van een 11-jarig meisje uit Antwerpen begin vorig jaar zijn een vrouw (24) uit Breda en een man (31) uit Amsterdam opgepakt. Dat meldt het Belgische Openbaar Ministerie. Dinsdagavond en woensdagochtend waren er meerdere huiszoekingen in Nederland, onder meer in de regio Breda, Amsterdam en Rotterdam.

Het meisje kwam om het leven toen een huis werd beschoten in het Antwerpse district Merksem. Haar vader (58) en twee andere dochters die toen 13 en 18 jaar oud waren, raakten lichtgewond. Het Belgische OM kan niet zeggen waar de verdachten precies zijn gearresteerd. België heeft gevraagd of Nederland de twee wil overleveren. Volgens de Gazet van Antwerpen waren de twee al langer in beeld als verdachten en was er een Europees aanhoudingsbevel voor hen uitgeschreven. “Dat opsporingsbericht heeft geleid tot 29 tips (18 in België en 11 in Nederland), die verder onderzocht worden”, zegt een woordvoerder van het Belgische OM in de krant. Eerder werden al een 53-jarige vrouw en een 21-jarige man uit Brussel opgepakt. De laatste is dinsdag vrijgelaten, laat het Belgische OM weten.