Veel blingbling tijdens The Dutch Masters: 'Maar niet alleen voor de elite'

Van een 13,5 meter lang jacht tot dure sportauto’s en Rolex als hoofdsponsor. Er is volop blingbling te zien tijdens het paardensportevenement The Dutch Masters in de Brabanthallen. De ondernemers staan niet voor niets de komende vier dagen in Den Bosch, want er komen ruim 60.000 toeschouwers. De beste ruiters ter wereld hebben veelal paarden die een prijskaartje hebben van vijf of zes nullen. “Maar het is absoluut geen evenement voor alleen elite”, aldus directeur Marcel Hunze.

Zowel bij het springen als dressuur zijn er veel wereldtoppers die van donderdag tot en met zondag in Den Bosch in actie komen. Niet zo gek ook, want met een prijzengeld van in totaal 675.000 euro valt er veel te verdienen. Directeur Hunze: “Sinds we samen met drie andere wedstrijden deel uitmaken van de Rolex Grand Slam is er veel meer prijzengeld. De status is verhoogd en dat trekt de allerbeste ruiters naar Den Bosch. Niet alleen onze nationale toppers, maar ook uit de rest van de wereld.” In Nederland staat het toernooi bekend als Indoor Brabant, maar vanwege de internationale belangstelling heet het sinds 2018 The Dutch Masters. “De wereldwijde exposure is gigantisch. De wedstrijden komen in meer dan zestig landen op televisie. Er komen tienduizenden mensen naar Den Bosch toe, onder wie ook veel uit het buitenland. Dat zijn zeker niet alleen mensen met veel geld. Je kunt al kaarten kopen vanaf 10 euro, omdat we er voor alle doelgroepen willen zijn.”

"De paarden reizen van parcours naar parcours en zijn wel wat gewend.”

Vanaf donderdag gaat het los in de Brabanthallen. Er is een hoofdpiste en daarnaast een tweede piste waarin onder andere regionaal talent in actie komt. “We zijn al een week of drie aan het opbouwen. Iedere vierkante meter gebruiken we. Straks zijn er 2500 mensen aan het werk, een enorme bedrijvigheid.” Woensdagmiddag is het bij de stallen nog stilte voor de storm. Vanaf donderdag zijn daar bijna alle 187 ruimtes gevuld. “We proberen de paarden de beste zorg te geven”, vertelt stalmeester Ward van den Berk. “Deze stallen zijn echt niet te vergelijken met hun eigen stallen. Maar de paarden reizen van parcours naar parcours en zijn dit wel gewend.”

"Op alle vlakken is het veel groter geworden."

Zelf is hij al 34 jaar betrokken bij Indoor Brabant. “Op 17-jarige leeftijd ben ik de stalmeester gaan helpen en ieder jaar kwam ik terug. Het evenement is in de loop der jaren veel professioneler geworden. Op alle vlakken is het veel groter geworden. Ook voor ons is het flink veranderd. Voorheen kwamen de paarden aan en kregen ze een plekje toegewezen. Tegenwoordig zijn er hele lijsten met verzoeken.” Of er nog een bepaald beleid is waar de paarden komen te staan? “We proberen de merries en hengsten uit elkaar te halen. Dat is zeker deze tijd van het jaar niet de beste combinatie.” De wedstrijden van Indoor Brabant zijn live te zien op Omroep Brabant tv/web/app en Brabant+: Op zaterdag live uitzending van de spectaculaire derby om de Van Schijndel Bouwgroep Prijs, vanaf 18.30 uur.

Op zondag live uitzending van de Rolex Grand Slam of Show Jumping vanaf 15.00 uur.

Zondagavond op Brabant+ een samenvatting met alle hoogtepunten van het weekend.