Vrachtwagenchauffeur André: 'Moeder doodgestoken kind reed bewust op me in'

Vrachtwagenchauffeur André Wierikx (38) uit Standdaarbuiten is woensdag in een nachtmerrie beland. Hij reed met zijn vrachtwagen op de Noordstraat in Wilbertoord, toen een zwarte Volkswagen Polo vol op hem af kwam rijden. De bestuurster overleed ter plekke. Op het politiebureau kreeg André te horen dat het de moeder is van twee kinderen, die even daarvoor in Boekel werden neergestoken. “Ze stuurde bewust mijn kant op”, zegt André hoorbaar aangeslagen.

De vrachtwagenchauffeur bleef bij het ongeluk ongedeerd, maar is woensdagavond nog aan het bijkomen van wat hij heeft meegemaakt. “Lichamelijk gaat het goed, maar geestelijk is het een ander verhaal”, zegt André. Hij was woensdag onderweg om varkens naar de slacht te brengen, toen hij de schrik van zijn leven kreeg. “Ik reed op de Noordstraat en zag die zwarte auto dichterbij komen”, vertelt André. “Zij reed op haar eigen weghelft en opeens stuurde ze vol mijn kant op. Ik schrok me kapot en ging vol op de rem.” Hij kon een ongeluk niet meer voorkomen. “Ik ben meteen uit de wagen gestapt en heb haar uit de auto geholpen. Maar het was al te laat. Ze was al overleden.”

"Ga maar even zitten, want ik moet je iets vertellen.”

Omstanders schoten André te hulp en belden de politie. André ging vervolgens mee naar het politiebureau om een verklaring af te leggen. Daar hoorde hij wat voor verschrikkelijks er aan het ongeluk vooraf was gegaan. “Ik vroeg hoe het met de nabestaanden was”, zegt André. “Toen zei de beste man: ga maar even zitten, want ik moet je iets vertellen.” De agent vertelde hem dat er net voor het ongeluk een steekpartij in Boekel was geweest. Eén kind overleed daarbij en een ander kind raakte zwaargewond. De vrouw die in botsing was gekomen met zijn vrachtwagen is de moeder.

"Ik heb mijn eigen kinderen stevig geknuffeld toen ik thuiskwam."

“Ik had kippenvel. En tranen in m’n ogen”, vertelt André. “Het gaat om kinderen die dezelfde leeftijd hebben als mijn kinderen. Tien en twaalf”, zucht hij. “Ik was echt op het verkeerde tijdstip op de verkeerde plek.” Toen hij thuiskwam was André blij om zijn eigen kinderen te zien. “Mijn vrouw heeft aan ze verteld dat ik een ongeluk heb gehad”, zegt hij. Wat er in Boekel gebeurd is hebben André en zijn vrouw maar achterwege gelaten. “Maar ik heb ze wel even stevig geknuffeld.” André denkt dat het voorval nog een lange nasleep krijgt. “Gelukkig ziet de politie wel in dat ik het slachtoffer ben en niet de dader”, zegt André. “Maar afgelopen is het nog lang niet.” Woensdagavond zijn André en zijn vrouw bij vrienden, om afleiding te zoeken. “En morgen ga ik naar de dokter", zegt hij. "Hopen dat die iets kan regelen voor mijn mentale gesteldheid. Want dit ga ik niet zomaar even vergeten." DIT VIND JE OOK INTERESSANT:

