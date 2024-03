Tegenvallers nekken wandelmars '80 van de Langstraat': 'Een nachtmerrie'

Lopers die al uitkeken naar de Waalwijkse wandelmars '80 van de Langstraat' moeten een jaar langer wachten. De organisatie heeft door gestegen kosten, minder inkomsten en een tekort aan vrijwilligers een streep gezet door de editie van dit jaar in september. "De moeilijkste beslissing ooit en een nachtmerrie voor iedereen die betrokken is of zich betrokken voelt bij De 80", zo omschrijft de organisatie het besluit.

Op 13 en 14 september volgend jaar gaat de zogenoemde Kennedymars wel door. "Er zijn te veel grote uitdagingen die zich niet op korte termijn laten oplossen", licht de organisatie het besluit toe. Het was een optelsom die het stichtingsbestuur tot deze beslissing heeft gebracht. Vooral het wegvallen van vrijwilligers en sponsorgeld maken het organiseren van de wandelmars dit jaar onmogelijk. "Ondanks de fantastische inzet en inspanningen van velen hebben we op beide fronten een groot tekort. Dat gaat wringen. Zeker als de regels voor je evenement alleen maar strenger worden én de kosten hierdoor fors stijgen." Als voorbeeld noemt de organisatie het inhuren van betaalde EHBO'ers. Door strenge normen voldoen veel EHBO-vrijwilligers niet meer aan de eisen om ingezet te mogen worden voor een wandelevenement als de '80 van de Langstraat'. Maar ook klimaatverandering maakt het organiseren duurder. Zo heeft de snikhete editie van vorig jaar volgens de voorzitter 'klauwen met geld gekost'. Dit bijvoorbeeld door een verdubbeling van het aantal waterpunten en het plaatsen van verneveldouches langs de route.

"We hebben momenteel 450 vrijwilligers, dat moeten er minimaal 750 worden."