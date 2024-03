Leeuwen zoeken nieuwe eigenaar voor hun jeep, alleen wat lakschade

Hij is volledig bedekt met mos, de lampen werken niet meer en de ramen begeven het bijna, maar: de motor zit er nog in. Een koopje dus. De safari-jeep van ZooParc Overloon. En het treft, want hij staat te koop. De vier eigenaren hebben er jarenlang dankbaar gebruik van gemaakt. Liggend op het dak in het zonnetje. En nu krijgen ze een nieuwe. "Als je allergisch bent voor katten, moet je deze misschien niet kopen."

"Te koop aangeboden vanwege gebrek aan geldig rijbewijs", grapt de dierentuin boven de advertentie waarin de jeep te koop wordt aangeboden. "APK: volledig afgekeurd. Merk: onherkenbaar. Wegenbelasting: volgens Afrikaans tarief, €0,00." Het gaat om de jeep van de vier leeuwen. Jarenlang heeft het voertuig in het buitenverblijf gestaan, zodat de leeuwen op het dak in de zon konden liggen. "Met her en der wat lakschade, was hij een beetje aan vervanging toe", zegt dierenverzorger Koen Peters. Het dierenpark biedt de jeep daarom te koop aan. Het voertuig gaat naar de hoogste bieder en de opbrengst is voor Stichting Wildlife. "Het is een fantastisch uniek object", zegt Peters, terwijl hij een rondje om de veelgebruikte jeep loopt.

"Hij heeft wel een schoonmaakbeurt nodig."

Het is een Engelse Land Rover met het stuur dus aan de rechterkant. "Prima voor mensen die op vakantie gaan", grapt de dierenverzorger. "Al heeft hij wel een schoonmaakbeurt nodig." "Hij heeft een mooie motorkap, die veel gebruikt is door de kerels om het dak op te komen." Als Peters de ingedeukte motorkap opent, zegt hij: "Kijk, de motor zit er nog in. De auto heeft niet veel gereden, dus die is nog origineel." Op wat krasjes en deukjes na, is het dus nog een prima auto. Als je roest, mos, schimmel en stank maar wegdenkt. "Je zult her en der misschien een botje tegenkomen en er hangt een geur in de jeep waar je echt liefhebber van moet zijn. Ben je allergisch voor katten dan kun je beter even verder kijken. Er liggen namelijk wel wat kattenharen", vertelt Peters.

"Ze kunnen binnenkort weer mooi in de zon liggen."