Met hippe schoenen en ballen op maat gaan broers naar EK bowlen

Is bowlen een kwestie van zo hard mogelijk gooien in de hoop dat alles omvalt? Volgens Floris (16) en Lucas Dollevoet (13) absoluut niet, want de broers uit Rosmalen zijn zo goed dat ze vanaf 23 maart meedoen aan het EK. “Veel mensen zien bowlen als een leuk spelletje met een biertje en bitterballen erbij, maar wij nemen de sport erg serieus.” Floris maakt zelfs zijn eigen bowlingballen op maat.

Als de broers aan het trainen zijn in hun shirt van het Nederlands team, laat een groepje kinderen luidkeels horen dat ze onder de indruk zijn. Floris: “Zo is het bowlen voor mij begonnen, met een kinderfeestje. Ik vond het zo leuk dat ik mijn moeder vroeg of je dit als sport kon doen. In Den Bosch was een jeugdgroep en zo is het balletje gaan rollen.”

Floris en Lucas trainen vier à vijf keer per week, naast alle wedstrijden. Dat ze de sport serieus nemen, blijkt al uit de vele tassen die ze meenemen naar het bowlingcentrum. “We hebben allebei veel verschillende bowlingballen”, zegt Floris terwijl hij zijn hippe bowlingschoenen aantrekt. “De ene bal kan bijvoorbeeld op het laatste moment een hoek maken, maar er is ook een spare-bal die alleen maar rechtdoor gaat. Straks op het EK in Finland mogen we per persoon met zes ballen spelen.”