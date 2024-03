ASML moet broekriem aanhalen en gaat bezuinigen

ASML zet het mes in de kosten en gaat bezuinigen. Minder reizen en trainingen, geen nieuwe sponsoring en beperking van inhuur van personeel. ASML is bezig met een fors bezuinigingsprogramma. De winstgevendheid staat onder druk.

Dat meldt het Eindhovens Dagblad. Jaren leek het erop dat de bomen voor chipmachinebouwer ASML tot in de hemel groeiden, maar schijn bedriegt. Het oog bij ASML is niet alleen gericht op de enorme groei voor de komende jaren. De Veldhovense chipmachinefabrikant wil dit jaar fors bezuinigen op de kosten.

Overgangsjaar

ASML liet eerder weten dat 2024 een overgangsjaar wordt, met ongeveer dezelfde omzet als in 2023. Bronnen rond het bedrijf is in de afgelopen weken duidelijk geworden dat ASML het mes in de kosten zet. De winst die wordt gemaakt op de chipmachines staat onder druk. De broekriem wordt flink aangehaald, stellen betrokkenen. Ze spreken van een 'zwaar kostenbesparingsprogramma'.

Medewerkers mogen minder reizen, zo blijkt uit interne mededelingen. Voor hoger management is business class vliegen taboe. Bezoeken aan toeleveranciers en conferenties worden beperkt. Ook in uitgaven voor training en scholing gaat het mes. Dure (buitenlandse) trainingen moeten worden uitgesteld.

Veel investeren

Een woordvoerster van ASML, die berichtgeving van het Eindhovens Dagblad bevestigt, legt uit dat 2024 een overgangsjaar is. Volgend jaar verwacht de maker van geavanceerde machines voor de productie van halfgeleiders hard te groeien, wat eerst veel geld kost. "We moeten nu veel investeren om op die groei voor te bereiden."

Het tempo waarin ASML nieuw personeel aannam, gaat daarom ook omlaag. "Wij zijn jarenlang heel hard gegroeid. In 2021 alleen hebben we al wereldwijd 10.000 mensen aangenomen, dat tempo hou je niet vol en dat kan ook niemand van je verlangen." De woordvoerster benadrukt dat er geen reorganisatie of massaal banenverlies aankomt.

ASML groeide vorig jaar met 30 procent tot een omzet van 27,6 miljard euro, waarop het bedrijf een nettowinst van 7,8 miljard euro boekte. Pas na dit jaar verwacht ASML weer aanzienlijk te groeien. Het bedrijf verwacht uiteindelijk in omvang te verdubbelen, om gelijke tred te houden met de algehele chipindustrie.