Steekpartij Boekel is familiedrama: zoontje doodgestoken door eigen moeder

De dodelijke steekpartij in een huis aan de Dotterbloem in Boekel woensdag is een familiedrama. Dat bevestigt de politie vrijdagmiddag. Woensdag werd in het huis een 12-jarige jongen doodgestoken door zijn moeder (42). Het 10-jarige dochtertje van de vrouw raakte zwaargewond. Zij is buitenlevensgevaar, meldt de politie.

De moeder kwam na de steekpartij om het leven toen ze in Wilbertoord tegen een vrachtwagen reed. De politie zei woensdag al zowel het ongeluk als de steekpartij te onderzoeken, maar sprak nog niet over een mogelijk verband tussen de twee incidenten. Steekpartij en ongeluk

Om kwart voor een woensdagmiddag kwam de eerste melding binnen van een ernstig ongeluk aan de Noordstraat in Wilbertoord. Een auto en een vrachtwagen botsten daar op elkaar. Een traumahelikopter werd opgeroepen voor de bestuurster van de auto, maar hulp mocht niet meer baten. De bestuurster, de moeder van de kinderen, overleed. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd. Hij vertelde later die dag zijn verhaal bij Omroep Brabant: “Zij reed op haar eigen weghelft en opeens stuurde ze vol mijn kant op. Ik schrok me kapot en ging vol op de rem.” Ruim een uur na het ongeval, iets na twee uur, werd de politie opgeroepen voor een steekpartij aan de Dotterbloem in Boekel. In het huis werden twee jonge slachtoffers gevonden, kinderen van tien en twaalf jaar oud. Een van hen bleek te zijn overleden, het andere kind bleek zwaargewond. Het was al vrij snel duidelijk dat de twee zaken iets met elkaar te maken hadden. Nu bevestigt de politie dat de moeder van de kinderen is omgekomen bij het ongeval en dat de twee kinderen door haar zijn neergestoken.



De straat werd woensdag afgezet en later werden er bloemen en kaarsjes geplaatst bij het huis:

Kaarsen in Boekel (foto: Omroep Brabant).