Buurt krijgt weer een buslijn na 2700 handtekeningen: 'We zijn enorm blij'

Buslijn 12 komt weer terug naar de wijk Gijzenrooi in Eindhoven. Busvervoerder Hermes besloot eerder dat deze bus geschrapt zou worden. Dat nieuws viel erg slecht bij de bewoners. Jos Bossong stond op en haalde 2700 handtekeningen op. Met succes, want vanaf april gaat de bus weer rijden en na de zomer zelfs nog vaker. “We zijn hier heel erg blij dat de bus terugkomt.”

Al plakkend loopt Jos door de wijk. Hij hangt zelfgemaakte posters op om buurtbewoners te laten weten dat de bus weer terugkomt. “Ik haal overal de zakken van de halteborden af. Of het mag of niet. Op de zakken staat dat de bus opgeheven is. Maar hij komt terug, mensen komen al kijken.” Sinds 22 oktober komt er geen bus meer door de wijk. “Er was geen personeel om de buslijn te behouden”, zegt de Eindhovense actievoerder. “Maar er moet een bus zijn. Er zijn zoveel mensen afhankelijk van openbaar vervoer.”

"Die zijn helemaal gek van mij geworden."

Buurtbewoners sloten zich massaal aan bij de actie van Jos. “Ik heb in totaal 2700 handtekeningen verzameld en die heb ik bij de gemeente aangeboden. Raadslid Dré Rennenberg heeft mij ontzettend geholpen. En ik ben gaan drammen bij Hermes. Die zijn helemaal gek geworden van mij, denk ik.” En al dat werk van Jos wordt beloond. De Eindhovenaar komt als winnaar uit de bus. Vanaf 2 april gaat de bus weer ieder uur rijden, laat Hermes weten. Wellicht na de zomer nog vaker. “Er zijn weer meer chauffeurs. Om lijn 12 was zoveel te doen, dat we hebben besloten dat die als eerste terugkomt.”

"Zij zijn best afhankelijk van deze bus."

Geert van Stiphout is directeur van de school voor speciaal basisonderwijs De reis van Brandaan. Hij is erg blij dat de bus weer voor de deur stopt. “Er kunnen gewoon weer 10 tot 15 leerlingen van ons met de bus naar school. Voor hen was het erg lastig om op school te komen de laatste maanden.” “De afgelopen tijd waren die kinderen vaak te laat, omdat ze niet allemaal uit de buurt komen. Zij zijn dus best afhankelijk van deze bus”, legt de directeur uit. “Nu kunnen die kinderen weer zelfstandig naar school komen en dat vinden wij erg belangrijk.”

"De mensen konden hun geluk niet op."

Ook de oudere buurtbewoners vinden het niet erg dat de bus in het begin nog niet heel vaak gaat. “Ik was vanmorgen hier met wat ouderen. Zij konden hun geluk niet op toen zij de posters van Jos zagen, waarop stond dat de bus weer terugkomt”, vertelt Rieki van Herk van Steunpunt Jaguar. Het steunpunt organiseert onder andere kaart- en biljartmiddagen voor ouderen uit de buurt. “Niet iedereen kon de laatste tijd komen, omdat de bus er niet was. De afstand tot een andere bushalte is voor hen te groot om te lopen. Nu de bus er weer is, kunnen die mensen er weer opuit.”