Het leger wil uitbreiden in Brabant, wat betekent dat voor jou?

Defensie heeft flinke wortels in onze provincie, met vestigingen in negen dorpen en steden. Het is dan ook een van de grootste werkgevers van Brabant. De krijgsmacht wil uitbreiden omdat de Internationale veiligheidssituatie op scherp staat en onvoorspelbaar is. In de nieuwe HOE..? zoeken we de rol van Defensie in Brabant uit en welke uitbreidingen bij ons op komst zijn.

Wachten op privacy instellingen...