Verkeersellende in Uden: wegaanpassingen leiden tot weinig verbetering

In Uden snappen ze er niks meer van. De provinciale weg N264 (Uden-Haps) blijft ondanks alle aanpassingen nog steeds voor problemen zorgen. Eerst waren er kruispunten met verkeerslichten, toen kwamen er rotondes en nu zijn de kruispunten met verkeerslichten weer terug. Miljoenen zijn er al uitgegeven om de ellenlange files die er iedere dag staan tegen te gaan. Maar het schiet nog steeds niet op.

Op de provinciale weg die vanaf de A50 van Uden naar de A73 bij Haps loopt, is het al jaren dringen geblazen in de spits. In 2004 werd daarom besloten om de kruispunten met verkeerslichten te vervangen door rotondes. Maar door de bouw van extra huizen nam het verkeer harder toe dan bij de aanleg van de rotondes voorzien was. Met als gevolg weer meer files. Twintig jaar later zijn twee rotondes daarom weer ingeruild voor kruispunten met verkeerslichten. Afgelopen september was het daardoor even afzien, want de werkzaamheden zorgden voor flinke verkeerschaos. Maar daarna zou alles beter worden, was de sussende gedachte.

“Ik doe er tegenwoordig nog langer over."

We zijn nu bijna een half jaar verder en er lijkt weinig veranderd. Op de Facebookpagina ‘Je bent pas een Udenaar’ regent het klachten. “Ik doe er tegenwoordig langer over”, reageert Marloes. Ook Rob vindt dat het nog net zo slecht doorrijdt: “Het is ook erg vervelend dat de stoplichten op rood springen, terwijl er niemand van links of rechts aankomt”, schrijft hij. En Debbie concludeert: “Geen verbetering, maar geldverspilling.” Sommigen vinden juist dat er wel verbetering merkbaar is. Vooral vanaf de zijwegen. “Met een vrachtwagen is dit fijner, omdat je er op die drukke rotondes echt niet op een normale manier tussen kon komen”, schrijft Lisanne. Volgens Marloes is het nu ook drukker op de omliggende wegen. “In de wijken rijdt nu veel meer verkeer, want vanaf de zijwegen raak je sneller het kruispunt op dan via de N-weg.”

"De werkzaamheden zijn nog niet klaar."

Ook de provincie geeft toe dat het nog steeds dringen is op de N264. “Maar de werkzaamheden zijn nog niet klaar, dus is het te vroeg om conclusies te trekken”, zegt woordvoerder Roy van der Lee. De verkeerslichten zijn volgens hem goed afgesteld, maar functioneren pas optimaal als de derde rotonde ook vervangen is. “Als de verkeerslichten aan elkaar gekoppeld zijn, kunnen ze het verkeer beter sturen”, legt hij uit. Verkeersdeskundige Ruud Hornman twijfelt daar niet aan. Volgens hem zijn verkeerslichten bovendien beter voor de doorstroming dan rotondes. Dus die keuze begrijpt hij. Hornman ziet alleen wel een paar pijnpunten: “De opstelvakken voor linksaf en rechtsaf zijn te kort”, zegt hij. “Als die vol zijn, wordt het verkeer dat rechtdoor wil opgehouden. Omgekeerd zijn die vakken onbereikbaar als er te veel verkeer voor rechtdoor staat te wachten.” Volgens hem zorgt ook de voortdurende wisseling van twee rijstroken naar één voor files. “Ik had hier gekozen voor langere invoegstroken of twee rijstroken over de hele weg.”

"Rotondes leiden eigenlijk altijd tot meer ongemak."

Hoewel de weg dus nog steeds niet optimaal functioneert, denkt Ruud Hornman dat de aanpassingen zeker nut hebben gehad. “Je kunt je eerder afvragen of die rotondes daar ooit hadden moeten komen. Kruispunten ombouwen tot rotondes leidt eigenlijk altijd tot meer ongemak." Dat ziet ook de provincie in. In mei wordt ook de rotonde bij de Velmolenweg omgebouwd tot kruispunt. Daarvoor starten de voorbereidingen deze week. En daarna komen de F-16 rotonde en die bij de Industrielaan nog aan de beurt. “Die staan vooralsnog in 2027 gepland”, aldus de provincie.

