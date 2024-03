Kalkoen zit vast in boom, maar van wie is het dier?

Foto: Albert Hendriks. Foto: Albert Hendriks. Foto: Albert Hendriks. Foto: Albert Hendriks. Foto: Albert Hendriks. Volgende 1/5 Foto: Albert Hendriks.

Een ladderwagen van de brandweer is vrijdagmiddag uitgerukt om een wilde kalkoen uit een boom te redden. De vogel zat vast in een boom op de Derpshei in Overloon. De kalkoen is na de bevrijding richting het centrum van Overloon gevlogen. Van wie de kalkoen is, is niet bekend.