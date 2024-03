Vrouw klimt in hoogspanningsmast, krijgt stroomstoot en valt naar beneden

Een 21-jarige vrouw uit Brabant is tijdens haar vakantie in Oostenrijk in een hoogspanningsmast geklommen. Ze kreeg een stroomstoot en viel daarna zes meter naar beneden. Ze is in het ziekenhuis opgenomen, bevestigt de politie in Oostenrijk. Hoe het met haar gaat, is niet bekend.

De vrouw klom donderdagnacht over een transformatorhuisje op een werkplatform van een hoogspanningsmast in Saalfelden. De vrouw kreeg een elektrische schok, waardoor ze van ongeveer zes meter hoogte op de grond viel. Nadat ze werd behandeld door twee spoedartsen en het Rode Kruis, is ze met onbekende verwondingen naar de Tauernkliniek in Zell am See gebracht, zo meldt de Oostenrijkse politie. Het onderzoek naar de oorzaak van het ongeval loopt nog. Hoe het nu met de vrouw gaat, kan de politie niet zeggen.