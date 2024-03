PSV blijft ongeslagen in de competitie na benauwde zege in Deventer

PSV heeft met 1-0 gewonnen op bezoek bij Go Ahead Eagles. De Eindhovenaren begonnen sterk aan de wedstrijd en kwamen al vroeg op voorsprong via Dest. Daarna liet het veel kansen onbenut waardoor het spannend bleef. Ondanks een rode kaart voor Obispo in de slotfase bleef PSV overeind en nam het de drie punten mee naar huis.

PSV en Go Ahead Eagles begonnen stormachtig aan de wedstrijd na een prachtige minuut stilte voor Kees Rijvers. De oud-trainer van PSV overleed afgelopen maandag op 97-jarige leeftijd. De Bredanaar was zeer belangrijk geweest in de opbouw van PSV naar de club die het nu is.

Beide ploegen hadden zin om het publiek te vermaken en dat was ook niet gek als je kijkt naar de ranglijst. PSV is hard op weg naar de titel met een voorsprong van tien punten op Feyenoord. Go Ahead Eagles heeft een droomseizoen en staat op een zesde plek.

Hoog tempo

Niks te verliezen dus voor beide teams en dat was terug te zien op het veld. Het tempo was heel hoog. PSV kreeg de grootste kansen en had na een halfuur misschien al wel 3-0 voor moeten staan. Het wist maar één van de vele kansen te benutten: linksback Sergino Dest trok naar binnen en schoot feilloos raak in de lange hoek.

Na een halfuur kakte de wedstrijd iets meer in. PSV liet de teugels meer vieren en Go Ahead Eagles werd sporadisch gevaarlijk in de omschakeling. Na driekwart wedstrijd was de thuisploeg dichtbij de gelijkmaker. Thibo Baeten kon op weg naar doelman Walter Benitez, maar de PSV-goalie bracht keurig redding.

Spannende slotfase

Het was reden voor de fanatieke aanhang in De Adelaarshorst om achter de thuisploeg te gaan staan. Toch was het PSV dat op tijd de controle overnam alleen bleef het verhaal dat de kansen er niet in gingen. Alleen tegen PEC Zwolle wist PSV de laatste weken flink uit te halen. In andere wedstrijden was het missen van kansen toch een probleem.

Daardoor bleef het spannend met maar een marge van één doelpunt. Het publiek in Deventer vroeg om alles of niets en die kreten werden luider toen twee minuten voor tijd Armando Obispo met rood het veld moest verlaten.

Toch bleef PSV op miraculeuze wijze overeind want in de blessuretijd haalde Mauro Junior nog een bal van de lijn. En dus was het doelpunt van Dest voldoende om met een relatief goed gevoel af te reizen naar Dortmund. Daar wacht woensdag de kraker in de achtste finale van de Champions League. De winnaar van dat duel plaatst zich voor de kwartfinale.