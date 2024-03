Vrachtwagenchauffeur Danny rijdt brommer bijna van de sokken en zegt sorry

Vrachtwagenchauffeur Danny voelt zich enorm schuldig. Ze reed donderdagochtend in Eindhoven bijna een brommerrijder aan met haar donkerrode vrachtwagen. Bij radioprogramma Afslag Zuid liet ze daarom een speciale boodschap achter voor de brommerrijder.

Danny uit Helvoirt is vijftig jaar oud en al sinds haar achttiende vrachtwagenchauffeur. Ze reed donderdag om half vijf in de ochtend op de T-splitsing bij de Mispelhoefstraat in Eindhoven, toen een bromfietser bijna van zijn sokken werd gereden. Door Danny. In haar rode vrachtwagen.

"Ik zag je te laat en ik had even sorry willen zeggen", zegt ze in het radioprogramma. "De meneer kwam het fietspad om, maar ik zag hem veel te laat. Ik sloeg vervolgens linksaf, terwijl ik eigenlijk even naar rechts had moeten gaan om even te praten en sorry te zeggen, maar dat kon toen niet meer", zegt ze.

Het moment bleef haar bij. "Ik moest die dag naar Maastricht rijden en daar bleef ik er nog steeds aan denken. Potverdikkie, ik had iets moeten zeggen, dacht ik." Daarom nam ze contact op met Omroep Brabant. Live op de radio bood ze vervolgens haar excuses aan. "Nee, het s niet bedoeld als oproep, maar vooral om sorry te zeggen. De brommerrijder zal vast geschrokken zijn."