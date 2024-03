Vier geparkeerde auto's aan een straat in vlammen op, ook schade aan huizen

1/3 Vier auto's in vlammen op aan de Ridderstraat in Tilburg, huizen beschadigd

Vier auto's zijn vrijdagnacht in vlammen opgegaan aan de Ridderstraat in Tilburg. Een vijfde auto raakte licht beschadigd. "Het vuur was zo hevig dat de vlammen tot boven de dakgoten van de huizen reikten", laat een 112-correspondent weten.

Volgens een buurtbewoner werden de autobranden rond vijf uur 's nachts ontdekt. Hij vermoedt brandstichting. Iemand zou zijn weggerend richting de Vazalstraat.

Schade aan huizen

De brandweer rukte met groot materieel uit om het vuur te bestrijden. Van twee huizen sprongen de ramen door de hitte.

Diverse bewoners werden door de andere buurtbewoners uit hun slaap gewekt. Die stonden in nachtkledij op straat. De bewoners reageerden zeer ontdaan.

'Als het vuur was overgeslagen, was het leed niet te overzien'

Een van de vrouwen wiens auto in vlammen opging, vertelt zaterdagochtend over de paniek die er vrijdagnacht in de straat was.

"We zagen de vlammen naast ons huis omhoog komen, terwijl daar onze twee kinderen liggen te slapen!", wijst ze. "Kijk, die auto is slechts materiele schade al kost het wel veel geld. Maar dat je gezin ligt te slapen terwijl iemand zoiets doet... Ik voel me heel ellendig. Als het vuur was overgeslagen, was het leed niet te overzien."

Meer autobranden

In Tilburg werden de afgelopen dertig dagen al vijf autobranden bij de brandweer gemeld, onder meer aan de Generaal Barberstraat, de Gracht, de Ringbaan Zuid en de Juralaan.

De politie doet onderzoek. Er is vooralsnog niemand aangehouden.