Arrestatieteam zoekt wapens bij motorclub, maar stuit op kinderfeestje

Ongeveer vijftien kinderen stonden verbaasd te kijken toen een arrestatieteam van de politie vrijdagavond op hun kinderfeestje binnenviel. De inval was in een bedrijfsverzamelgebouw in Waalwijk. "We zijn er naartoe gegaan omdat we een vermoeden hadden dat er vuurwapens op het feest zouden zijn", vertelt een woordvoerder van de politie. "Eenmaal daar bleek het om een kinderfeestje te gaan."

Het feestje voor de jonge tieners werd georganiseerd door motorclub Rolleman Holland. Volgens een 112-correspondent was de politie zo'n twee uur bezig om de motorclubleden een-voor-een te controleren. Ook zijn de auto's van de volwassen feestgangers doorzocht. Ondanks de verstoring van het feestje waren de tieners in een vrolijke stemming. "Ik heb er met een paar gesproken. De mensen waren vrolijk", zegt de 112-correspondent. "Ze snapten alleen niet wat er was gebeurd." Er kwam wel een ambulance aan te pas. Volgens de politie was er een volwassen man onwel gewonden. Inval

De politie viel het pand in Waalwijk binnen met een zwaarbewapend arrestatieteam van ongeveer 14 agenten. De verwachte vuurwapens vonden ze er niet. Wel zijn alle feestgangers, inclusief de kinderen, die óók vestjes van de motorclub droegen, gecontroleerd. De politie vond kleine hoeveelheden harddrugs bij wat volwassenen. Daarvoor is niemand aangehouden. "Het waren kleine gebruikershoeveelheden. Iedereen stond vrijwillig zijn drugs af", zegt de woordvoerder van de politie. Wel is er een boksbeugel gevonden. Toen de politie klaar was met controleren mochten de motorclubleden naar huis. Zaterdagochtend heeft de gemeente een brief op de deur van het pand gehangen. Daarop staat dat het pand is gesloten wegens een drugsvondst.

Na een controle mocht iedereen gaan (foto: Foto Persbureau Midden Brabant / Erik Haverhals)