Angst en onzekerheid na nachtelijke autobranden: 'Waarom doet iemand dit?'

De schrik zit er nog goed in bij de bewoners van de Ridderstraat in Tilburg. De straat werd rond vijf uur zaterdagochtend opgeschrikt door metershoge vlammen. Buurtbewoners vonden vier brandende auto’s in de straat. Xavier Aerts lag rustig te slapen tot hij wakker schrok. “De buren schreeuwden dat er brand was. Toen we de rolluiken in de slaapkamer open deden zagen we de vlammen tot boven het dak uitkomen.”

Toen de brand eenmaal geblust was, werd de schade duidelijk. Vier auto’s zijn in brand gestoken en 'total loss' verklaard. Bij een aantal bewoners zorgde de brand ook voor schade aan de woning. Bij Xavier sprong het keukenraam en smolt de pijp van de airco.

Xavier maakte zijn kinderen en vrouw wakker en liep met hen naar beneden. “Ik trok de keukendeur open en zag de rook door het raam naar binnenkomen. Dat gaf echt een eng gevoel. We wilden eigenlijk zo snel mogelijk naar buiten, maar de hulpdiensten riepen dat we binnen moesten blijven”, vertelt hij.

De schade aan zijn woning bestaat vooral uit roetschade, kapotte ramen en lakschade door de hitte. Ondertussen kijkt hij naar zijn auto, waar weinig meer van over is. “Ik had gisteren nog mijn auto gewassen, dus dit is wel heel jammer. Gelukkig is het alleen maar materiele schade en is een auto vervangbaar. Het allerbelangrijkste vind ik dat het niet is doorgeslagen in de woning. Daar was ik eerst echt bang voor.”

De auto van Gerard de Wit ging in vlammen op: “Mijn eerste reactie was: 'mijn auto staat in brand!', als er maar niets met mijn huis gebeurt.”

Ook Xavier beseft dat het heel anders af had kunnen lopen: “We zijn door het oog van de naald gekropen. We hebben een houten schutting. Daar had het vuur heel makkelijk op over kunnen slaan en vervolgens op het huis. Dus wat dat betreft zijn we blij dat we er nog zijn.” Zijn kinderen zijn ook flink geschrokken: “Ze zijn nu rustig, maar ik hoop dat ze vannacht kunnen slapen."

De bewoners van de Ridderstraat vragen zich nu af wie nou zoiets doet? Het was vannacht meteen onderwerp van gesprek, vertelt Jason van Stiphout: “Er gebeurt hier nooit iets. We dachten aan een wraakactie, maar dat vonden we ook raar. Dus we hebben echt geen idee.”

Xavier hoopt dat er snel duidelijkheid komt: “Dit is echt een rustige, fijne buurt. Ik zou niet weten waarom iemand dit doet. Niemand heeft iets gezien van de brandstichting tot nu toe, dus we hebben ook geen signalement. Als iemand weet wie hierachter zit, hoor ik het graag.”

