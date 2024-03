BBB ging van monsterzege naar oppositie: 'Ik heb geen spijt'

Dat ze groot zouden worden hadden ze wel zien aankomen. Maar de monsterzege die BBB behaalde bij de Statenverkiezingen 15 maart een jaar geleden, kwam toch nog onverwacht. Met 11 zetels werd BBB de grootste partij in de Brabantse Staten. Maar het liep niet zoals verwacht en John Frenken eindigde met zijn fractie buiten de coalitie. “Toch heb ik geen spijt”, zegt hij.

De verwachtingen en daarmee de druk waren dan ook torenhoog. Zo hoog, dat Frenken de ochtend na de verkiezingsuitslag voor dag en dauw al een breekpunt op tafel gooide voor de coalitieonderhandelingen. De verplichte stalaanpassingen die Brabant voor de boeren al jaren in petto had moesten van tafel.

De monsteroverwinning kwam na maanden van protest. Niet alleen de Nederlandse boeren snakten naar een partij die voor hen op zou komen, ook de Nederlandse burger schaarde zich in enorme aantallen achter die protesten. Het vermaledijde ‘kaartje van Christianne van de Wal’, dat liet zien in welke gebieden een aanzienlijke stikstofreductie zou moeten komen, was de spreekwoordelijke druppel.

“Een compleet nieuwe fractie met veel mensen zonder politieke ervaring. Het zou een uitdaging worden, dat wisten we meteen.”. Dat Frenken met ervaring in de gemeenteraad en als wethouder de fractie zou gaan leiden was snel duidelijk. “Ga jij dat maar doen, zeiden ze.”

Er vielen harde woorden. De VVD noemde BBB een ‘onbetrouwbare onderhandelingspartner’ en ook GroenLinks weigerde nog met de BBB om tafel te gaan. En ook in de fractie ging het er niet zachtzinnig aan toe. Inmiddels zijn de scherpe randjes er weer af. Frenken is nuchter en dat heeft hem wel geholpen denkt hij. “Als mensen vreselijke dingen tegen je zeggen, zegt dat meer over henzelf dan over mij denk ik dan maar. En tuurlijk was er woede. Ik heb mij ook schuldig gevoeld dat het zo is gelopen. Maar als de emotie is gezakt moet je weer vooruit en dat is wat we doen.”

Veel wil Frenken er niet meer over kwijt. “We hebben met de andere partijen afgesproken om niet diep inhoudelijk in te gaan op wáár het nou precies mis ging. Maar de stalaanpassingen hebben er een meer dan belangrijke rol in gespeeld”. Het onderwerp staat nog steeds hoog op de agenda van de partij. “Inmiddels is het college al ingehaald door de realiteit en is de datum voor de verplichte stalaanpassingen (weer) aangepast. BBB blijft zich inzetten voor alternatieven.”

Het blijkt inderdaad een breekpunt. Een kleine drie maanden na de verkiezingen ligt er een akkoord met VVD, GroenLinks en PvdA, maar zijn fractie gaat niet akkoord. De aanpassingen die Frenken voor zich ziet, ook op dat ‘breekpunt’, gaan er bij zijn fractie niet in. In het zicht van de haven stranden de onderhandelingen alsnog.

Nu, na bijna een jaar in de Brabantse Staten durft Frenken de balans wel op te maken. Spijt heeft hij niet. “Nee, ik heb gedaan waarvan ik op dat moment dacht dat het goed was. Zo transparant mogelijk. En dat je dan niet het resultaat haalt waar je op gehoopt had is dan maar zo. Het is simpel. Hoeveel water wil je bij de wijn doen? Je moet wel wijn overhouden hé”.

Frenken is even stil. Dan zegt hij: “Het is nooit het doel op zich geweest om persé in het dagelijke bestuur te komen. Het doel is om voor Brabant dat te doen wat in ons programma staat of meer. Er is altijd een andere weg om dat te bereiken.”

De straat op. Dat is wel zijn doel de komende jaren. "Want dáár hoor je pas echt wat mensen nodig hebben. Niet bij bijeenkomsten in het provinciehuis, waar burgers weer naar jou toe moeten komen."