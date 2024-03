Boksster Chelsey Heijnen maakt droom waar: 'Ik voelde me zo goed'

Chelsey Heijnen heeft zich geplaatst voor de Olympische Spelen in Parijs. De 24-jarige boksster uit Roosendaal won zaterdag de halve finale van het Olympisch kwalificatietoernooi in de klasse tot 60 kilogram. Dat was voldoende voor een ticket. "Fysiek was ik altijd al sterk, maar mentaal ben ik nu beter dan ooit."

De afgelopen jaren stonden bij Chelsey in het teken van kwalificatie voor de Olympische Spelen. Tijdens de European Games vorig jaar in Krakau kreeg ze haar eerste kans, maar toen verloor ze. Er lag deze week veel druk voor de Roosendaalse bij het kwalificatietoernooi. Een pittige opgave, want voor het ticket moest ze vier wedstrijden winnen. De eerste drie rondes maakte ze indruk en zaterdag klopte ze haar Slowaakse tegenstander met 4-1.

"Ik heb het maar heel bescheiden kunnen vieren."

"Het waren overtuigende overwinningen ja", zegt ze na de winst. "De halve finale had eigenlijk 5-0 moeten worden, maar het blijft een jurysport. Het is fantastisch dat het ticket nu binnen is, maar ook heel apart. Deze gewichtsklasse is de enige die al is afgelopen. Er zijn Nederlandse boksers die nog in actie moeten komen. Na mijn winst verloor een landgenoot, dus ik heb mijn winst maar heel bescheiden kunnen vieren. Dat komt nog wel als ik thuis ben."

"Ik heb mezelf af moeten remmen."

Chelsey heeft door de uitstekende reeks nog meer zelfvertrouwen gekregen. "Ik voelde me zo goed, dat ik voordat ik het vliegtuig instapte al het gevoel had dat het niet mis kon gaan. Ik heb mezelf af moeten remmen, want het moet natuurlijk nog wel gebeuren. Net voor de halve finale van vandaag kreeg ik even het gevoel van druk. Maar als ik dan denk aan wat ik er allemaal aan heb gedaan, dan ben ik er helemaal klaar voor."

"Er moeten zeker nog stappen worden gezet."