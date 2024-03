Kickbokser Rico Verhoeven naar finale, krijgt na afloop trap van Ben Saddik

De finale van de Glory Grand Prix gaat tussen Rico Verhoeven en Levi Rigters. Regerend wereldkampioen Verhoeven uit Halsteren rekende in de halve eindstrijd eenvoudig af met Nabil Khachab, geboren in Amersfoort en uitkomend voor Marokko. Verhoeven ging na zijn zege bijna op de vuist met Ben Saddik. Toegesnelde beveiligers moesten beide vechters uit elkaar houden.

Rigters vierde in de halve finale een moeizame zege op Bahram Rajabzadeh uit Azerbeidzjan.

De 34-jarige Verhoeven kwam in drie ronden nauwelijks in de problemen tegen de 23-jarige Khachab, met ruim 157 kilogram de zwaarste deelnemer in een goedgevuld Gelredome. Jamal Ben Saddik, de aartsvijand van Verhoeven, stond in de hoek van Khachab. De Belgische Marokkaan heeft een dopingschorsing uitgezeten, maar meldde zich af voor de Grand Prix

Bijna op de vuist met Ben Saddik

Na zijn zege ging Verhoeven bijna op de vuist met Ben Saddik. Beveiligers moesten de vechters uit elkaar houden. "Hij schopte naar me", zei de wereldkampioen die in de kwartfinale in drie ronden te sterk voor de Fransman Sofian Laïdouni.

"Ik heb gewoon overduidelijk terecht gewonnen. En dan komt hij weer de ring in. Deze man moet gewoon verbannen worden uit deze sport. Het is onacceptabel."

De slechte relatie tussen Verhoeven en Ben Saddik gaat terug naar 2017, toen de Nederlander tijdens een staredown door de voor Marokko uitkomende kickbokser in zijn gezicht werd gespuugd. Verhoeven versloeg Ben Saddik in 2021 tijdens een heftig gevecht in het Gelredome.

500.000 dollar prijzengeld

De Glory Grand Prix voor zwaargewichten heeft dezelfde opzet als de K1, een toernooi dat eind vorige en begin deze eeuw zijn hoogtijdagen beleefde in Tokio. Voor de winnaar ligt 500.000 dollar klaar. De gevechten gaan over maximaal drie ronden van drie minuten.

De wereldtitel van Verhoeven staat niet op het spel, die is al bijna tien jaar in het bezit van Verhoeven.