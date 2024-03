RKC Waalwijk wint degradatiekraker: 'Iedereen heeft alles gegeven'

In de strijd tegen degradatie heeft RKC Waalwijk heel goede zaken gedaan. De ploeg van trainer Henk Fraser klopte in een uitverkocht Mandemakers Stadion directe concurrent Vitesse met 3-1. Het gat met de Arnhemmers is nu opgelopen tot vijf punten, waardoor de Waalwijkers wat meer lucht hebben. "Maar veilig zijn we nog zeker niet, er kan van alles gebeuren", aldus spits David Min.

De wedstrijd van het jaar werd het door veel supporters genoemd. Op het spel stond de zestiende plek op de ranglijst, oftewel de plaats net boven de degradatiestreep. Het Mandemakers Stadion was tot aan de laatste stoel gevuld. De wedstrijd begon knallend met minutenlang vuurwerk buiten het stadion. Kansen RKC Waalwijk

Op het veld was de thuisploeg het eerste half uur het gevaarlijkst. Spits David Min was na een kwartier spelen dreigend en testte doelman Eloy Room met een hard schot. Vijf minuten later kwam Chris Lokesa gevaarlijk voor het Arnhemse doel, maar opnieuw geen goal. Knappe goal

Na een klein half uur viel de goal wel. Rechtsback Julian Lelieveld kreeg veel ruimte van zijn directe tegenstander en gaf een voorzet op maat voor Min. De boomlange aanvaller kwam hoog en knikte keurig binnen: 1-0. Na de openingstreffer was het Vitesse dat op jacht ging naar de gelijkmaker. Het kreeg voor rust twee grote kansen, maar Etienne Vaessen bewees maar weer eens zijn waarde. De doelman speelde overigens zijn tweehonderdste wedstrijd in het shirt van RKC Waalwijk. Cadeautje

De 1-1 viel na zo'n tien minuten spelen in de tweede helft. De Amerikaan Paxten Aaronson stoomde op aan de rechterkant en verschalkte Vaessen. Tien minuten later een vergelijkbare situatie, maar nu ging de bal net naast. De Arnhemse storm ging echter liggen toen de thuisploeg uit het niets op 2-1 kwam. Vitesse-verdediger Ramon Hendriks ging in de fout en schonk een grote kans aan Reuven Niemeijer. De middenvelder liet voor de tweede keer deze avond de supporters juichen. In de slotfase golfde het spel heen en weer. Het bleef billenknijpen voor RKC Waalwijk, maar de voorsprong werd niet uit handen gegeven. Sterker nog, toen doelman Room in de slotminuut met een corner mee naar voren ging, scoorde invaller Michiel Kramer uit de counter de 3-1. En daarmee pakte RKC Waalwijk drie zeer welkome punten. Veel druk

Doelpuntenmaker Min was na afloop uiteraard erg tevreden met de winst. "Iedereen bij de club merkte dat het een heel belangrijke wedstrijd was. Er zat ook meer druk op, dat voelde ik. In de wedstrijd heeft iedereen echter gewoon gedaan wat hij moest doen en alles gegeven." Volgende week zaterdag gaan de Brabanders op bezoek bij Excelsior. Bij een overwinning op de Rotterdammers klimt RKC Waalwijk een plekje. Die vijftiende plek betekent aan het einde van het seizoen rechtstreekse handhaving. "We moeten op deze manier doorgaan en punten pakken. Winst volgende week is opnieuw erg belangrijk."