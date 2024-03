Pepijn maakt van 'Europapa' een draaiorgelhit: 'Vriendin kwam met idee'

Of je nu in Tilburg, Middelburg of Groningen rondloopt. Dankzij Pepijn Jansen (24) uit Steenbergen komen de klanken van het nummer 'Europapa' van Joost Klein je overal op straat tegemoet. Gespeeld door de orgelman welteverstaan, want Pepijn maakte van de Nederlandse inzending voor het Eurovisiesongfestival een versie voor dat oerhollandse instrument. "Ik was nog op zoek naar een hitje en toen kwam mijn vriendin met dit idee", zegt hij erover.

Zelf was Pepijn niet direct overtuigd, maar het enthousiasme van zijn vriendin trok hem over de streep. En dus ging hij als draaiorgelfanaat aan de slag met 'Europapa'. Met succes, nadat hij het nummer af had, kreeg hij in no time van twintig orgelmannen uit het hele land de vraag of zij het nummer van hem konden kopen. Sinds dit weekend is 'Europapa' dan ook overal op straat te horen. "van Middelburg tot Groningen", zoals Pepijn zelf zegt. "Elke orgelman wil immers maar één ding: hitjes brengen in de straat.'

"Het ligt lekker in het gehoor."

Pepijn vertaalde 'Europapa' via een computerprogramma en een speciale machine van een vriend in een draaiorgelversie. Een klus die anno 2024 wat makkelijker gaat dan vroeger. Maar alsnog heeft Pepijn er ontzettend zijn best op gedaan, zo vertelt hij zondag. En blij met het resultaat is hij zeker. "Het ligt lekker in het gehoor", zegt hij. En dat laatste is eigenlijk het belangrijkste voor een nummer om geschikt te zijn voor het draaiorgel. Dat Pepijn in eerste instantie niet direct dacht aan draaiorgelversie van 'Europapa' had te maken met het hoge rapgehalte van het nummer. "Maar het is een rap op ritme dus daar kon ik nog wat mee", legt hij uit. Natuurlijk hoopt Pepijn nu extra op succes voor het nummer op het Eurovisiesongfestival. Dat betekent immers dat ook zijn draaiorgelversie langer mee zal gaan. En dat zou mooi zijn voor deze draaiorgelfanaat. Pepijn heeft namelijk van draaiorgels zijn beroep gemaakt. Zo maakt hij met zijn bedrijf niet alleen muziek voor draaiorgels, maar repareert hij de instrumenten ook. "Ik vind naast mijn vriendin, mijn zoontje van vier maanden en draaiorgels niet heel veel andere dingen leuk", verklaart hij zijn passie. Benieuwd naar de draaiorgelversie van 'Europapa'? Luister hier naar het resultaat: