Vorm van de dag bepaalt of deze kampioen ook in Parijs de estafette loopt

Wereldkampioen werd ze afgelopen zondag op de de 4 x 400 meter estafette op het WK Indoor Atletiek in Glasgow. Deze wereldtitel is voor Cathelijn Peeters uit Dongen echter geen garantie dat ze ook op de Olympische Spelen deze zomer in Parijs deel zal uitmaken van het Nederlandse estafetteteam. "Alles kan nog veranderen: wie in de zomer het hardst loopt, mag in het team", vertelt ze zondag in het programma De Zuidtribune op Omroep Brabant radio.

Begin juli wordt de selectie van zes tot acht meiden voor het team bekendgemaakt, zo verwacht Cathelijn. En dan wordt de avond voor de wedstrijd pas duidelijk wie er mag lopen. Superspannend, zo beaamt ze. Dat ze in Parijs in actie zal komen, is echter al duidelijk. Individueel heeft ze zich namelijk al geplaatst voor de 400 meter horden. Haar doel? Minimaal de halve finale. "Maar de finale zou natuurlijk geweldig zijn."

"Ik was vroeger heel veel beter in kogelslingeren."