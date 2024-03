Op de Stationsstraat in Roosendaal is een bus op een scootmobiel gebotst. Daarbij is er iemand gewond geraakt. Er werden meerdere ambulances en een traumahelikopter opgeroepen.

De gewonde is door een ambulance meegenomen naar het ziekenhuis. Hoe het nu met de persoon gaat, is niet bekend. De politie doet nog onderzoek naar hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren.