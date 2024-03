Geen treinen door werkzaamheden: dit merk je er als reiziger van

Werkzaamheden aan het spoor tussen Eindhoven en Venlo hebben grote gevolgen voor treinreizigers. Deze week rijden er alleen bussen op het traject, omdat spoorbeheerder ProRail sommige delen van het spoor vernieuwt.

Treinreizigers moeten daardoor rekening houden met een halfuur extra reistijd. Volgens een woordvoerder van de NS verloopt het alternatieve vervoer zonder al te veel problemen: "We hebben wel reservebussen moeten inzetten, omdat Helmond Brouwhuis werd overgeslagen in de richting van Eindhoven. De bussen waren daar te vol, maar dat hebben we nu gefixt."

Er rijden bussen vanaf deze stations:

Helmond (vanaf de achterzijde van het station)

Helmond ’t Hout (vanaf de zijde Meester Stikkerplein)

Helmond Brandevoort (vanaf de achterzijde van het station)

Helmond Brouwhuis (vanaf de voorzijde van het station)

Deurne (vanaf de voorzijde, aan het stationsplein)

Eindhoven Centraal (vanaf het Beursplein, aan de achterzijde van het station)

Op een paar plekken zijn overwegen afgesloten:

Deurne: overweg Paardekopweg, Zeilbergersestraat/Kranenmortelweg, Binderendreef en Biesdeel

Helmond: overweg Churchillaan/Burg. Van Houtlaan

De NS adviseert reizigers om kort voor vertrek de reisplanner te raadplegen. De werkzaamheden duren nog tot volgende week maandag zes uur ’s ochtends.