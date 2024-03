Flemming wordt vliegende ambassadeur tijdens de Bevrijdingsfestivals

Zanger Flemming vliegt 5 mei samen met Claude, Son Mieux en Wende als Ambassadeurs van de Vrijheid door Nederland. Flemming zal optreden op verschillende Bevrijdingsfestivals, onder meer in zijn woonplaats Den Bosch. Samen met de bezoekers staan ze op deze dag stil bij het belang van vrijheid.

Op 5 mei vieren we dat we in heel Nederland sinds 1945 vrij zijn. De oorlogen die op dit moment in de wereld woeden, laten zien dat deze vrijheid allerminst vanzelfsprekend is. "Vrijheid is nooit af. We moeten er dagelijks aan werken om de ander de ruimte te geven en onze democratie te bewaken", benadrukt het Nationaal Comité 4 en 5 mei.

Surinaamse wortels

Met dit doel voor ogen, bereiden de artiesten zich goed voor op hun rol als Ambassadeurs van de Vrijheid. Zo maakt Flemming voorafgaand aan 5 mei een podcast over zijn Surinaamse wortels. Zijn opa komt uit Suriname.

Op 5 mei toert hij door het land om op de verschillende Bevrijdingsfestivals zijn boodschap en zijn muziek te delen met het publiek.

Lastige jaren

De Bevrijdingsfestivals hebben financieel lastige jaren achter de rug. Dankzij extra steun van Rijksoverheid kunnen alle veertien festivals doorgaan.

Op de festivals treden de vier Ambassadeurs van de Vrijheid en meer dan honderd andere artiesten op. Ook wordt er op allerlei manieren stilgestaan bij het thema vrijheid. Jaarlijks worden de Bevrijdingsfestivals door meer dan een miljoen mensen bezocht.

Flemming is onder meer bekend door zijn hits 'Amsterdam', 'Automatisch' en 'Paracetamollen'. Met deze nummers haalde hij niet alleen de Top 40, ze staan ook in de Top 2000.

'Automatisch' van Flemming: