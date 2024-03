Dit zijn de financiële valkuilen waar jongeren tegenaan lopen

Jongeren hebben het niet altijd makkelijk. Een eigen huis kunnen ze niet betalen en de pechgeneratie heeft veel geld moeten lenen voor hun studie. Als je dan op social media uitspraken voorbij hoort komen als "Ik was op mijn 17e al miljonair" of "Ik verdien 100.000 euro per maand", dan is dat voor sommigen lastig te weerstaan. "Als het te mooi lijkt om waar te zijn, dan is het dat ook vaak zo", waarschuwt Emma Stuifzand van het bureau in jongerencommunicatie 'Jong en je wil wat' in Eindhoven.

Snel rijk worden, merkkleding dragen of een eigen huis kopen, wie droomt daar niet van. Als je social media moet geloven dan liggen de kansen voor het het grijpen. In de praktijk zitten er vaak de nodige addertjes onder het gras. "Veel jongeren hebben moeite met hun toekomstperspectief", vertelt Emma Stuifzand in de Week van het Geld. "Dat komt bijvoorbeeld door de woningmarkt en de studiekosten. Veel jongeren willen tegenwoordig snel en gemakkelijk veel geld verdienen voor hun toekomst. Als op social media dan uitspraken voorbijkomen als 'Ik was op mijn 17e al miljonair' of 'Ik verdien 100.000 euro per maand', dan is dat lastig te weerstaan", zegt Emma Stuifzand. Piramidespel

"Sommige jongeren willen een bepaalde status hooghouden, bijvoorbeeld door het dragen van merkkleding die ze op social media tegenkomen. Vaak kunnen ze die niet betalen. Het gaat dan op afbetaling of met achteraf betalen en daardoor kunnen ze in de schulden raken." Influencers op social media schetsen vaak een onrealistisch beeld van de werkelijkheid. "Ze doen zich voor als jonge ondernemers en proberen jongeren met inspirerende teksten zover te krijgen dat ze geld investeren. Die deelnemers moeten dan ook weer andere jongeren interesseren te investeren. In werkelijkheid nemen ze deel aan een piramidespel. Dat levert niets op behalve voor degene bovenaan de piramide. Het is illegaal, maar jongeren hebben dat soms niet in de gaten." Ook zijn er cursussen om rijk te worden of een eigen winstgevend bedrijf te beginnen. "Veel jongeren gaan daar in mee en proberen anderen ook te interesseren door deze cursussen te verkopen." Maar die cursussen kosten vooral veel geld. Realiteitszin

Mist de huidige generaties realiteitszin? "Het gevaar met social media is dat er veel mensen voorbijkomen die rijk zijn. Op social media zie je nauwelijks mensen die een baan van negen tot vijf hebben. Je ziet miljonairs voorbijkomen en daar wil je ook bij horen. Jongeren willen daardoor snel geld verdienen en dat krijg je met een minimumloon bij de supermarkt echt niet voor elkaar." Het is bovendien niet gemakkelijk om miljonair te worden. "In de praktijk moet je daar hard voor werken. Dan zal je eventueel toch naar school moeten en een diploma moeten halen, zodat je meer kansen hebt op een goede baan." Stuifzand wil jongeren beschermen tegen verleidingen op social media door ze goed te informeren: "Als een aanbieding te mooi lijkt om waar te zijn, dan is dat meestal ook zo. Je moet een realistisch beeld geven aan jongeren: zo kan het leven ook zijn en met dit loon kun je ook prima rondkomen. Dan kijk je toch anders tegen een studieschuld aan." Arjen Lubach besteedde onlangs nog aandacht aan dit onderwerp: