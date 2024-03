Te vroeg gefeest: uitbundig gevierde periodetitel is toch nog niet binnen

Bij voetbalclub DESO in Oss was het zondag groot feest in de kantine. De 4-0 winst op SSA/SJO VITA leverde de tweede periodetitel op in de vijfde klasse E. Tenminste, dat dachten ze. Zondagavond werd duidelijk dat er een foutje was gemaakt bij de Ossenaren: een zesde in plaats van de vijf toegestane wissels. En dus staan beide ploegen komende donderdagavond weer tegenover elkaar.

De club uit Oss doet mee in de titelstrijd en kon zondag al een eerste feestje gaan vieren met de periodetitel in de vijfde klasse van het Brabantse amateurvoetbal. Aan het einde van de avond werd echter al duidelijk dat er iets niet helemaal goed was gegaan met de wissels. Maandagochtend volgde de bevestiging van de KNVB.

"In de wedstrijd hadden we een aantal blessuregevallen, waarbij we moesten wisselen. Uiteindelijk hebben we zes spelers gewisseld, maar dat hadden we echt niet in de gaten. De scheidsrechter heeft het ook niet opgemerkt", aldus assistent-trainer Jeffry van Oss.

Komende donderdagavond om kwart over acht staan er nog zo'n 20 minuten op het programma. "De wedstrijd wordt hervat vanaf het wisselmoment, toen stonden we met 2-0 voor. We gaan er uiteraard voor om die voorsprong vast te houden. En misschien kunnen we dan wel een tweede feestje vieren", zegt de assistent-trainer.