Laadpaaltarieven verschillen enorm, dit zijn de kosten in jouw gemeente

Elektrisch rijden, betekent zo nu en dan laden bij een laadpaal. Sommige mensen hebben een paal aan huis, anderen moeten naar openbare laadpunten. Op openbare plekken betaal je in Brabant gemiddeld meer dan in andere provincies. Ook verschillen de kosten sterk per gemeente.

Benzine betaal je per liter, elektriciteit per kilowattuur (kWh). Voor openbaar laden betaal je in Brabant gemiddeld zo’n 38 cent per kWh. In heel Nederland is de gemiddelde prijs 36 cent. Dit blijkt uit een onderzoek van de Nederlandse vergelijkingssite Independer.

Een gemiddelde elektrische wagen verbruikt zo’n 15 kWh per honderd kilometer, blijkt uit gegevens van de ANWB. Dat kost in Brabant gemiddeld 5,70 euro. Het loont dus om bij een oplaadbeurt goed na te denken in welke gemeente de auto aan de laadpaal gaat, maar het is altijd nog een stuk goedkoper dan rijden op benzine.

Grote verschillen

De kosten voor elektrisch laden verschillen per gemeente in Brabant enorm. In Alphen-Chaam betaal je het meest. In deze gemeente zijn de kosten gemiddeld 50 procent hoger dan in de goedkoopste gemeente Vught.

De duurste laadpalen van Brabant zijn te vinden in deze gemeentes:

1. Alphen-Chaam: 49 cent

2. Waalre: 46 cent

3. Halderberge: 46 cent

4. Dongen: 44 cent

5. Asten: 44 cent

De goedkoopste laadpalen van Brabant zijn te vinden in deze gemeentes:

1. Vught: 32 cent

2. Heusden: 33 cent

3. Drimmelen: 33 cent

4. Meierijstad: 33 cent

5. Son en Breugel: 33 cent

Het type parkeerplaats speelt ook nog een belangrijke rol in de kosten, volgens Joris Kerkhof. Hij is expert energie bij Independer. "Uit de cijfers blijkt dat je in parkeergarages je auto gemiddeld goedkoper kunt opladen dan op straat. Houd wel rekening met eventuele parkeerkosten."

Thuis opladen

Mochten er veel dure openbare laadpalen in de buurt zijn, dan is thuis laden een optie. Volgens de ANWB kost 1 kWh bij laadpalen thuis gemiddeld 46 cent. "Vooral in combinatie met zonnepanelen kan dat voordelig zijn", tipt Kerkhof.

In onderstaande zie je de prijsverschillen per gemeente (bron: Independer):