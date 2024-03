Wethouder verandert voor één keer in drag queen: ‘Lang over getwijfeld’

De Eindhovense wethouder Rik Thijs verraste dit weekend vriend en vijand met een gewaagd optreden waarbij hij was getransformeerd tot dragqueen. In een hoog uitgesneden pakje en in knalroze laarzen tot over de knie verscheen hij zondag als Miss Polly Emerald bij een brunch in hotel The Social Hub. Voor één keer, om een statement te maken. “De wereld is al grijs genoeg”, reageert Thijs maandag.

Rochelle Moes & Studio 040 Geschreven door

De GroenLinks-wethouder was zondag dé grote verrassing van de Drag Brunch. Dat is een evenement dat eens in de twee maanden wordt georganiseerd door stichting Queer 040. Terwijl hij het nummer 'River Deep, Mountain High' in de uitvoering van Céline Dion playbackte, danste Thijs sexy tussen het etende publiek door. Het mystery-optreden van Thijs was geïnspireerd op het RTL programma Make Up Your Mind, waarin BN'ers zich laten transformeren tot drag queen. De organisatie wilde stunten door een bekende Eindhovenaar mee te laten doen en vroeg de wethouder om voor één keer uit zijn comfortzone te stappen.

"Vanwege mijn rol als wethouder realiseerde ik me dat er veel negatieve reacties konden komen."

“Ik heb daar lang over getwijfeld”, zegt Thijs. “Vanwege mijn rol als wethouder realiseerde ik me ook dat er veel negatieve reacties konden komen. Zeker in een tijd dat de haat richting diverse mensen nadrukkelijk aanwezig is”, zegt de wethouder. Hij is zelf homoseksueel en wordt regelmatig uitgescholden als hij met zijn vriend over straat loopt. Toch besloot de wethouder het te doen. Met zijn optreden wil Thijs de LHBTQ+ gemeenschap in Eindhoven een hart onder de riem steken. Na zijn optreden benadrukte hij nog eens hoe belangrijk deze steun is vanwege de aanhoudende agressie tegen mensen met een andere geaardheid. In Eindhoven werd onlangs een regenboogvlag verbrand door voetbalsupporters. En in het pand van belangenorganisatie COC werden mensen belaagd. “Als ik me tegen laat houden om de negatieve reacties, is dat precies de reden om het wel te doen”, vertelt Thijs. “Dus op een gegeven moment dacht ik, laat ik het maar doen. Als een statement naar de gemeenschap. De wereld is al grijs genoeg.”

"Ik heb tot nu toe alleen maar positieve reacties gehad."