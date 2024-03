Achtervolging eindigt tegen een gevel: wapens en munitie in auto gevonden

Een gestolen auto is maandagnacht tegen een huis gebotst tijdens een politieachtervolging in Sprundel. De auto kwam tot stilstand tegen de gevel van het huis aan de Sint Janstraat. De politie heeft vuurwapens en munitie in de auto gevonden. De bestuurder is aangehouden.

Het oog van de agenten viel op de bestuurder toen die over de A27 in de richting van Breda reed. Dat er iets niet pluis was, bleek uit een controle van het kenteken. De kentekenplaten hoorden niet bij de auto. De bestuurder negeerde het stopteken en probeerde er vandoor te gaan. Hij was niet bang om het gaspedaal flink in te drukken. Met snelheden van meer dan 200 kilometer per uur scheurde hij over de A58 in de richting van knooppunt Galder. De achtervolging stopte toen hij tegen de gevel in Sprundel botste.

Daar was de schade groot, zo is op beelden te zien. Op de plek waar de auto het huis raakte, zit een groot gat in de gevel. De bestuurder reed kort daarvoor ook een paar paaltjes uit de grond. Naast de politie, kwam ook brandweer op de melding af om te controleren of het huis nog veilig was.

Na de crash werd de bestuurder direct aangehouden en bleek dat hij vuurwapens en munitie bij zich had. Zelf bleef hij ongedeerd door de crash, maar zijn auto is flink beschadigd en door de politie in beslag genomen voor onderzoek.