Politie deelt foto van onbekende dode vrouw en hoopt nabestaanden te vinden

De politie weet na enkele weken onderzoek nog altijd niet wie ze is: de vrouw die op 21 februari dood werd gevonden in een flatwoning aan de Hoogheem in Boxtel. Er is nu een foto van haar verspreid in de hoop dat mensen haar herkennen. Zodat de politie vervolgens contact kan leggen met nabestaanden van de vrouw.

Het overlijden van de vrouw kent een opmerkelijke achtergrond. Nadat haar lichaam werd gevonden in een flatwoning waar zij niet woonde, werd een groot politieonderzoek gestart. De politie hield al snel een 58-jarige man uit Boxtel aan, maar hij werd kort daarna weer vrijgelaten. Na ruim een dag maakte de politie bekend dat de vrouw niet door een misdrijf om het leven was gekomen. Haar dood had een natuurlijke oorzaak. Foto

Maandag bleek dat de politie nog altijd niet weet wie de vrouw is. Op de website van de politie is daarom een pagina gemaakt met daarop een foto van de vrouw. De hoop is nu dat mensen haar herkennen en dat nabestaanden van haar worden gevonden. Voor haar leeftijd wordt een ruime marge aangehouden. De politie denkt dat ze tussen de 36 en 60 jaar was.