Wakker van enorme klap: bewoonster vindt auto in haar woonkamer

Een wilde achtervolging is maandagnacht geëindigd tegen de gevel van een huis in Sprundel. De bewoonster van het huis aan de Sint Janstraat lag te slapen op het moment dat een auto haar huis binnenreed. "Het is hier een grote bende."

Nog flink onder de indruk staat de bewoonster dinsdagochtend naar haar huis te kijken. "Ik hoorde een enorme klap rond tien voor een. Ik dacht even dat het een ongeluk was", vertelt ze tegenover Omroep Brabant. Eenmaal beneden zag ze dat er een auto in de woonkamer stond. "Ik zag rook in de woonkamer en daarna zag ik de auto staan." Op dat moment was er buiten al een hoop politie. De gecrashte automobilist werd achtervolgd: de man reed in een uit Frankrijk gestolen auto met daarop in Duitsland gestolen kentekenplaten. In de auto vonden agenten vuurwapens en munitie.

"Stenen liggen binnen en glas uit het raam ligt overal."

Het huis staat aan het eind van een T-splitsing met de Schuurkerkstraat. De automobilist kwam vanuit die richting, reed een paar paaltjes voor het huis omver en kwam tegen de gevel tot stilstand. "Ik denk dat hij in volle vaart op het huis is geklapt", zegt de bewoonster. Extra wrang: het huis was net verbouwd. "Het kan natuurlijk altijd gebeuren, maar leuk is het niet", zegt de vrouw. "Stenen liggen binnen, glas uit het raam ligt overal en boeken zijn uit de kast gevallen. De vloer is helemaal kapot. Het is echt een ravage." Omdat nog niet duidelijk is of de constructie van het huis stabiel genoeg is, slaapt de bewoonster voorlopig bij haar ouders die vlakbij wonen. Verder probeert ze er niet te veel aan te denken. "Ik ga vandaag gewoon werken. Dat is een goede afleiding."