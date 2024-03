Gianni de W.: overdag een lieve jongen, ’s avonds online een monster

In de rechtbank in Breda mag Gianni de W. (25) uit Etten-Leur deze dinsdag uitleggen hoe hij honderden meisje afperste met naaktfoto’s en -video’s. Op de eerste ochtend blijkt al dat Gianni een gespleten persoonlijkheid had. Overdag was hij Gianni, de vriendelijke, wat verlegen jongeman die gewoon een fulltime baan en een vriendin had. Maar ’s avonds veranderde hij in Bryan, die online vrouwen toeschreeuwde en ze dwong om steeds meer en steeds verdergaande foto’s en video’s naar hem te sturen.

Waarom doe je dit, vragen de rechters. En steeds haalt Gianni de W. zijn schouders op. Sinds 2014-2015 was hij obsessief bezig met het benaderen van meisjes, maar waarom hij dat deed, kan hij niet uitleggen. “Face to face was ik altijd heel aardig tegen vriendinnen. Als Bryan walste ik over iedereen heen en stond ik niet stil bij de ander. En dat is eigenlijk het tegenovergestelde van wie ik wil zijn”, vertelde hij. “Als ik dat teruglees is ‘t best wel confronterend.”

Hij bood de meisjes geld voor foto’s in lingerie, maar geld ontvingen ze nooit. Het was nooit goed genoeg en Gianni eiste steeds meer. Met berichten in hoofdletters liet hij de meisjes weten dat hij meer foto’s en video’s wilde. Van lingerie- naar naaktfoto’s en van video’s van vingeren naar filmpjes van seks met anderen.

En als een meisje tegensputterde ging de capslocktoets aan:

FOTO’S ZIJN NU NAAR JE OUDERS

WIL JE DAT EXPOSEN BEGINT?

VANDAAG OM 9 UUR GAAT JOUW EERSTE VIDEO OP INTERNET

IK HEB HET ZO GEHAD MET JOU

NOG 1 SEKSTAPE EN DAN BEN JE VAN ME AF

En uit angst zwichtten de meisjes dan weer en werden ze opnieuw gedwongen om seksvideo’s op te nemen, alleen of met anderen. En daarvoor kregen ze duidelijke aanwijzingen:

"Push-up-bh en rode string aan. Pijpen, goed diep. Hele body in beeld. Lekker hard berijden. Minimaal 15 minuten. Ik moet jouw gezicht goed zien en ik wil dat je kreunt en geile dingen zegt. Maak er wat van. Succes, hartje."

Nadat een meisje hem blokkeerde, zette hij mensen om haar heen zo onder druk dat ze hem weer deblokkeerde. Daarna ging hij weer verder met zijn eisen.

Maar, het was nooit genoeg. Zijn pc, telefoons, USB-sticks en harde schijven puilden uit van de honderdduizenden foto’s en video’s en de Instagramaccounts. In duizenden mappen had hij alles netjes geordend en dat alles werd weer keurig gesynchroniseerd via de cloud. Ruim 170 meisjes in totaal, van wie er 30 deelnemen aan de rechtszaak.

Gianni de W. ging professioneel te werk. Hij nam alles op met een screenrecorder. Hij had programma’s om uit die video’s weer talloze foto’s te halen. Ook had hij programma’s om hele Instagramaccounts te downloaden en programma’s om van foto’s van meiden in kleren of lingerie naaktfoto’s te maken.

In augustus 2022 viel de politie binnen in het huis van Gianni in Etten-Leur en nam ze de computer en telefoons in beslag. ’s Avonds wiste Gianni nog een groot deel van de foto’s en video’s die in de cloud stonden, maar helaas voor hem stond al dat materiaal ook netjes gesynchroniseerd op zijn pc met 8 Terabyte opslag.

In oktober 2022 werd Gianni de W. gearresteerd. In de tussentijd was hij wel al naar een psycholoog gestapt, omdat hij door de schok nu wel snapte dat hij helemaal verkeerd bezig was.

In 2014 was Gianni al een keer gepakt voor hetzelfde, maar ondanks een stopgesprek bij de politie ging hij door. Maar dan wel anoniem als 'Bryan'. “Het probleem is toen niet aangepakt”, vertelde Gianni. “Door de psycholoog en nu in de gevangenis heb ik goede gesprekken en merk ik dat ik altijd controle wilde hebben. Dat komt elke keer terug. Nu ik dit weet kunnen we kijken wat we daar aan kunnen doen.”

Gianni is onderzocht door een psycholoog en psychiater. Zij hebben tbs met voorwaarden geadviseerd. Later in het proces, waar zes dagen voor is uitgetrokken, wordt verder gepraat over de mogelijkheden om Gianni de W. te behandelen.

We volgen de zaak vandaag in een liveblog