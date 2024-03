Sleehondenkoppel rijgt prijzen aaneen: 'Gebrek aan sneeuw maakt ons sterk'

In een wereld die gedomineerd wordt door deelnemers uit wintersportlanden als Oostenrijk en Noorwegen, staan Stefan en Ilse Donker uit Veldhoven doodleuk aan de top. De Brabanders die al van jongs af aan bezig zijn met sleehonden, wonnen afgelopen weekend in Noorwegen een internationale sleehondenrace. Stefan werd als kind enthousiast over sleehonden door een televisieserie. Zijn vrouw kreeg de hobby met de paplepel ingegoten dankzij haar ouders.

Enthousiast rennen de honden van Stefan en Ilse over een modderig veldje achter hun huis aan de rand van Veldhoven. Sneeuw is hier ver te zoeken en komt in Nederland sowieso steeds minder voor. Om hun hobby uit te oefenen moet het stel steeds verder rijden. Konden ze vroeger nog in de sneeuw in het Duitse Winterberg oefenen, tegenwoordig moeten ze daarvoor helemaal naar Noorwegen. "Door de klimaatsverandering ligt er in Midden-Europa steeds minder sneeuw", zegt Stefan.

Afgelopen weekend wonnen ze in Noorwegen de eerste prijs bij een sleehondenrace. "De andere deelnemers uit typische wintersportlanden keken er best wel van op dat Nederlanders de wedstrijd wonnen, maar van afgunst is geen sprake bij de sleehonden hobby, dus het was gegund", zegt Stefan. Hij en Ilse kunnen nu even gas terugnemen. Het was de laatste sleehondenrace van dit winterseizoen.