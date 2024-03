Penetrante benzinelucht houdt de gemoederen in de 'stinkstraat' bezig

Bewoners van de Pater Arnold Damenstraat in Etten-Leur hebben de laatste tijd veel last van een enorme stank. Het is een penetrante, dieselachtige geur. Al drie keer was het raak. Maandagavond werd de brandweer en politie weer opgetrommeld, om later op de avond nog eens terug te keren. De vreemde geur houdt niet alleen de hulpdiensten bezig, ook de bewoners zijn niet blij. "Ik ben er niet gerust op. Het houdt mij wakker", zegt bewoner Kees Geerts.

Ongeveer twee weken terug werd de vreemde lucht voor het eerst geroken. Maandagavond kwam de geur rond zeven uur weer in de straat bovendrijven. Ook in het huis van Kees Geerts hing de penetrante lucht in het toilet en in de kruipruimte. "Het stinkt in de gang, de kruipruimte en in het toilet. We hebben het raam opengezet om de stank uit huis te krijgen", vertelt Kees.

Rond zeven uur kwam de brandweer voor de eerste keer in de Pater Arnold Damenstraat. "Ze hebben kruipruimtes onderzocht. Ook de putten in de straat zijn nagekeken. De lucht was even weg, maar kwam later op de avond weer terug. Dat was best heftig", zegt Geerts die er niet gerust op is. "Ik durf de laatste tijd bijna niet te gaan slapen."