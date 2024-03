Politie valt binnen bij Hans Teeuwen en neemt een 'neppistool' mee

De politie is dinsdag binnengevallen bij cabaretier Hans Teeuwen en heeft een mogelijk neppistool in beslag genomen. De cabaretier is niet gearresteerd, maar kan later nog wel worden verhoord, meldt de politie.

Het pistool was te zien in een sketch die de Budelse grappenmaker op zijn Instagramaccount plaatste. Daarin neemt hij de Amterdamse burgemeester Femke Halsema op de hak. Hij persifleert hoe Halsema reageerde op de kritiek rondom de komst van de Israëlische president Herzog, die bij de opening van het Holocaust Museum voor nogal wat ophef zorgde. Een gevoelig punt binnen het conflict tussen Israël en Palestina, waarin de Amsterdamse burgemeester volgens de sketch partij zou kiezen. "Mijn haar zit (meestal) echt beter", reageert de burgemeester erop. Het pistool refereert naar vijf jaar geleden, toen haar zoon met een wapen werd betrapt. "Ben ik de enige die een gun ziet liggen?", reageert een volger. Drie uur later plaatst Teeuwen een video met de politie, die met zes man sterk bij hem op de stoep staat. Het geweer is in beslag genomen. De cabaretier is niet gearresteerd, maar kan wel nog later worden verhoord, laat de politie weten. "We hebben opgetreden zoals dat anders ook gaat. Sommige nepwapens mogen ook niet op straat."

