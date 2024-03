Verdachte rugtas Den Bosch blijkt leeg, station weer vrijgegeven

Het station in Den Bosch is woensdagochtend gedeeltelijk ontruimd nadat er een verdachte rugtas werd gevonden. Na onderzoek van de politie bleek dat de tas leeg was. Alle perrons zijn rond kwart over negen weer vrijgegeven.

De tas werd rond kwart voor negen gevonden op perron 6 en 7. Reizigers werden daar vervolgens weggehaald, waarna de perrons met linten werden afgesloten. Na controle van de tas bleek het dus om een loos alarm te gaan. Vervolgens zijn alle perrons weer vrijgegeven. Na de vondst van de tas reden er tijdelijk minder treinen langs het station, inmiddels rijdt alles weer volgens de normale dienstregeling.

De tas bleek na controle leek te zijn (foto: Bart Meesters/SQ Vision).

Mogelijk zou het gaan om de zwarte tas (foto: Michiel Bles).