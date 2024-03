Grotere zorgen om gasleiding: ook snelweg dicht en gebied ontruimd

Op de professor Holstlaan in Eindhoven, dicht bij de High Tech Campus, dreigt een gasleiding te barsten. Dat gevaar is ontstaan door een verzakking in de grond. Op dit moment treffen hulpdiensten voorzorgsmaatregelen voor als het misgaat. Zo wordt de snelweg (A2/A67) daar gesloten en wordt er een NL Alert verstuurd naar mensen in de omgeving.

De Veiligheidsregio benadrukt dat er op dit moment geen sprake is van een gaslek. Wel wordt uit voorzorg een gebied van 200 meter rondom de leiding afgezet. Dat betekent dat ook de snelweg daar gesloten wordt. Het gaat om een gecombineerd stuk van de A2 met de A67.

Omdat het potentiële gevaar te groot zou zijn en er niet gewacht kan worden op de gebruikelijke middelen om de snelweg af te zetten, blokkeren auto's van de politie en Rijkswaterstaat de weg nu. Van Eindhoven naar Maastricht staat inmiddels zo'n acht kilometer file en ook van Venlo naar Eindhoven moet je rekening houden met ruim een uur vertraging.

Een woordvoerder van Rijkswaterstaat geeft aan dat er volop wordt nagedacht over mogelijke omleidingsroutes. "Daarvoor overleggen we ook met Antwerpen. Het gaat over een klein stukje snelweg, maar de impact is heel groot. Omreisroutes zijn fors. We kijken nog hoe we dit aanvliegen."

Kort na de ontdekking van de verzakking, werd de N2 al afgesloten tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt De Hogt. De woordvoerder van Rijkswaterstaat geeft aan dat er nog geen indicatie is wanneer de weg weer open kan.

Naar alle waarschijnlijkheid gaat dat nog uren duren, aangezien er een speciale kraan van drie meter breed vanuit Rotterdam moet komen. Die zou pas na vier uur vanmiddag naar Eindhoven kunnen vertrekken onder begeleiding van motoren van de Koninklijke Marechaussee. Al met al zullen de problemen niet voor de avondspits zijn opgelost.

Ook is een golfclub in de buurt ontruimd en is een groot deel van de High Tech Campus dicht. Werknemers daar zouden inmiddels te horen hebben gekregen dat ze binnen moeten blijven.

Gasleiding buigt door

Het gaat om een 30 centimeter dikke hogedrukleiding. Een hoop grond onder die leiding is verzakt, mogelijk door een lekkage. Een deel van de gasleiding heeft daardoor geen ondersteuning meer en buigt door.

Een woordvoerder van waterschap de Dommel bevestigt die oorzaak. "Wij hebben daar in verband met werkzaamheden een tijdelijke pompinstallatie staan. Onder die installatie is zand weggespoeld en zo is de gasleiding bloot komen te liggen. Wij gaan de installatie ontmantelen, zodat het zand weer aangevuld kan worden."

Een vrouw op de fiets moet door de afzetting op zoek naar een andere weg. Ze heeft op dat moment nog niet door wat er precies aan de hand is. "Ik hoor iets over een gasleiding. Wel heftig. Mijn huis staat er vlak achter." Toch maakt ze zich geen zorgen of ze daar straks nog terecht kan. "Geen zorgen", lacht ze. "Ik moet alleen omfietsen."